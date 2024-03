Il misterioso produttore cinese di tablet ha silenziosamente presentato un tablet con una funzionalità ricercata che nessun altro fornitore di tablet oserebbe lanciare: un display 4K che nemmeno Apple, Google o Samsung possono eguagliare.

Tablet Doogee T30 Max.

Doogee ha presentato un tablet a basso costo con un punto di forza sorprendente. Il Doogee T30 Max, una versione nuova e aggiornata della serie di tablet T30 dell'azienda, è dotato di un display IPS 4K da 12,4 pollici. Sì, 4K.

È un'impresa impressionante per qualsiasi tablet, per non parlare di uno che viene venduto al dettaglio per $ 329 (o $ 296 quando si applica il codice coupon del 10% disponibile sul sito Web). Per fare un confronto, l'iPad Pro di Apple ha uno schermo leggermente più grande (12,9 pollici) e una risoluzione di 2732 x 2048 pixel, o 2,7K. Ne abbiamo recentemente parlato NEC LAVIE Scheda T14 Quella che abbiamo detto è “potenzialmente la risoluzione più alta mai vista su un tablet”, e anche quella riesce a raggiungere solo 3000 x 1876 (QHD+) e costa quasi $ 1.000.

Il Doogee T30 Max ha un rapporto dello schermo elevato dell'87,5% ed è ragionevolmente sottile con soli 7,9 mm. Per fare ancora un confronto, l'iPad Pro ha uno spessore di 6,4 mm.

Androide 14

Il nuovo tablet Doogee funziona con Android 14 ed è alimentato da un processore octa-core MediaTek Helio G99. Ciò include due processori Arm Cortex-A76 ad alte prestazioni con clock fino a 2,2 GHz e una GPU Arm Mali G57. Il tablet viene fornito con un massimo di 20 GB di RAM DDR4X (8 GB più RAM di espansione fino a 12 GB) e fino a 512 GB di spazio di archiviazione (più espansione fino a 2 TB).

Il Doogee T30 Max è dotato di una batteria da 10.800 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W.

È presente una configurazione con doppia fotocamera AI (50 MP + 2 MP) e una fotocamera frontale da 20 MP. Supporta anche lo sblocco facciale e il riconoscimento laterale delle impronte digitali.

Inoltre, il dispositivo ha ricevuto la certificazione TÜV SÜD Blue Light ed è conforme agli standard audio ad alta risoluzione stabiliti dalla Japan Audio Association. Supporta anche lo stilo capacitivo attivo di livello 4096 e l'interfaccia ausiliaria per il collegamento della tastiera magnetica.

Il Doogee T30 Max è avvolto in una custodia monopezzo stampata a nanoiniezione con retro in pelle ed è disponibile nei colori nero, kaki e verde. quello Disponibile per il preordine ora La spedizione dovrebbe iniziare il 1 aprile per tutte le regioni ad eccezione di UE/Regno Unito, dove gli acquirenti dovranno attendere fino al 30 aprile.