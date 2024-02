La nuova app all-in-one di Nvidia integra GeForce Experience e Pannello di controllo

Se stavi aspettando che Nvidia creasse un'app che non solo integri il pannello di controllo e GeForce Experience, ma ti consenta anche di modificare le impostazioni del gioco e del driver, le tue preghiere sono state esaudite.

In Nuovo post sul blogil produttore di GPU ha annunciato una nuovissima app Nvidia che fornisce un hub in cui gli utenti possono accedere e scaricare facilmente software come Nvidia GeForce Now e Nvidia Broadcast (si spera… Chatta con RTX Otterrà un posto se la demo tecnica diventa un'applicazione completa).

Meglio ancora, l'accesso è richiesto solo per coloro che desiderano riscattare i premi e i pacchetti disponibili nei propri account.

Un centro di controllo GPU unificato, che consente ai possessori di GPU Nvidia di controllare e personalizzare le impostazioni per i loro giochi preferiti. | Credito immagine: Nvidia

La parte più interessante per i giocatori con GPU Nvidia è l'Unified GPU Control Center, che consente agli utenti di rivedere e personalizzare le ottimizzazioni per i singoli giochi e le impostazioni dei driver, come mostrato nell'immagine sopra.

La mia parte preferita dell'app Nvidia è il modo in cui fornisce una copia di feedback delle nuove modifiche introdotte negli ultimi driver Game Ready. Invece di leggere un post sul blog sul sito Web di Nvidia per vedere le novità, l'app ti consente di leggere suggerimenti di base e installarli sul tuo dispositivo.

I possessori di GPU Nvidia RTX possono anche utilizzare l'app Nvidia per giocare con i filtri di miglioramento basati sull'intelligenza artificiale, in particolare RTX Dynamic Vibrance, un filtro AI che ti consente di migliorare la fedeltà visiva di un gioco. Supporta anche RTX HDR, che consente ai giocatori di aggiungere facilmente HDR ai loro giochi SDR.

Anche l'overlay di gioco ha subito una profonda revisione. | Credito immagine: Nvidia

Infine, la nuova app apporta un restyling all'overlay GeForce Experience, offrendo un'esperienza più completamente personalizzabile rispetto a quella precedentemente disponibile nell'app GeForce Experience. Nello screenshot qui sopra, questo nuovo overlay consente agli utenti di configurare le metriche prestazionali che desiderano visualizzare sullo schermo mentre giocano ai loro giochi preferiti.

Ci sono alcuni inconvenienti. Tra l'altro nella nuova app non è disponibile lo streaming su Twitch e YouTube. Anche l'app è ancora in versione beta, ma la futura roadmap di Nvidia include il supporto AV1 per Shadowplay, controlli DLSS aggiuntivi e integrazione di funzionalità presenti in GeForce Experience e RTX Experience, come il rollback dei driver e l'overclocking della scheda grafica Nvidia.

Se vuoi provarlo tu stesso, la versione beta dell'app Nvidia lo è Ora disponibile per il download. E se stai cercando una nuova GPU, dai un'occhiata alla nostra recensione della Nvidia GeForce RTX 4070 Super rilasciata all'inizio di quest'anno.

Taylor è un giornalista di IGN. Puoi seguirla su Twitter @Ty Nexter.