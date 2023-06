La NASA si prepara a intraprendere un viaggio verso l’asteroide “d’oro” multimilionario questo autunno

Questo prezioso asteroide è in gran parte composto da ferro, nichel, oro e altri metalli rari. Sarà più prezioso dell’intera economia del nostro pianeta.

La NASA ha finalmente fissato una nuova data per la sua tanto attesa missione spaziale su un enorme asteroide ricco di minerali. Originariamente previsto per agosto 2022, l’agenzia spaziale ha annunciato questa settimana che il viaggio di 450 milioni di km verso l’asteroide 16 Psiche su un veicolo spaziale con lo stesso nome è ora programmato per il lancio dal Kennedy Space Center in Florida tra il 5 e il 25 ottobre. Il volo verso questo asteroide unico è stato ritardato da problemi al Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, che da allora sono stati risolti, secondo i rapporti.

“L’Independent Review Board è profondamente impressionato dai risultati del JPL e dell’intero Caltech”, afferma un rapporto del JPL. Prende il nome dalla dea greca dell’anima, Psiche fu scoperta per la prima volta dall’astronomo italiano Annibale de Gasparis nel 1852. Questo asteroide estremamente prezioso – apparentemente fatto in gran parte di ferro, nichel, oro e altri metalli rari – orbita attorno al sole tra Marte e Giove. È largo 225 chilometri e ha la forma di una patata, secondo gli astronomi.

È stato detto che Psyche potrebbe valere 10.000 quadrilioni di dollari, più dell’intera economia del nostro pianeta. Gli scienziati pensano che Psiche possa essere il nucleo minerale esposto di un pianeta giovane, o di un pianeta in formazione, che ha perso i suoi strati rocciosi esterni a causa di violente collisioni durante la prima formazione del nostro sistema solare.

La missione Psyche sarà la prima visita della NASA in un mondo ricco di minerali, non di roccia o ghiaccio. Il veicolo spaziale dovrebbe raggiungere l’asteroide nell’agosto 2029 e sorvolarlo per 26 mesi. Dal momento che non possiamo vedere o misurare direttamente il nucleo della Terra, gli scienziati sperano che studiare Psiche da vicino possa fornire nuove informazioni sull’interno del nostro pianeta e sulla storia del sistema solare.