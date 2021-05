La NASA dice a SpaceX di fermare le sfide lavorative sospese sul Lunar Lander

La decisione della NASA significa che SpaceX deve interrompere qualsiasi lavoro specificamente correlato al contratto del programma lunare (file)

Seattle:

La NASA ha detto venerdì che la NASA ha chiesto a SpaceX Elon Musk di smettere di lavorare in base a un contratto che ha vinto per sviluppare un veicolo spaziale lunare, in attesa dell’esito delle sfide degli offerenti concorrenti presso l’ufficio per la responsabilità del governo degli Stati Uniti.

La decisione della NASA significa che SpaceX deve interrompere qualsiasi lavoro specificamente correlato al contratto del programma lunare fino a quando il GAO non prenderà una decisione prevista al più tardi il 4 agosto.

Un portavoce di SpaceX non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

All’inizio di questo mese, la NASA ha assegnato a SpaceX il contratto lunare al miliardario Jeff Bezos Blue Origin e all’appaltatore della difesa Dynetics.

Il progetto di alto profilo mira a riportare gli esseri umani sulla luna per la prima volta dal 1972.

Lunedì Blue Origin ha presentato una protesta al GAO, dicendo, tra le altre cose, che la NASA aveva dato a SpaceX l’opportunità di rivedere la sua offerta ma non aveva dato questa opportunità a Blue Origin.

Blue Origin sostiene anche che la decisione amplia il controllo di “monopolio” di SpaceX nell’esplorazione spaziale.

Il GAO ha confermato che Dynetics ha anche contestato l’aggiudicazione del contratto della NASA a SpaceX.

“Sulla base delle proteste del GAO, la NASA ha istruito SpaceX che i progressi nel contratto HLS (Human Landing System) sono stati sospesi fino a quando il GAO non risolverà tutte le cause pendenti relative a questi acquisti”, ha detto l’agenzia venerdì.

