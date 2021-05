L’innovativo elicottero della NASA fungerà da partner di missione per Perseverance Rover dopo il suo quarto volo di prova di successo

La sonda Marte della NASA ha scattato un selfie in un elicottero innovativo, visto qui da circa 13 piedi. … [+] Dal rover in questa foto, scattata il 6 aprile 2021. NASA / JPL-Caltech / MSSS



Dopo una falsa partenza, a Avvio non riuscitoL’elicottero Creative Mars della NASA Ha completato con successo il suo quarto volo Il 30 aprileDecimo, Rotolando sul corpo polveroso del corpo ora chiamato casa.

Non era del tutto chiaro per cosa la stimata agenzia spaziale stesse progettando l’elicottero dopo questo punto. Lungi dall’essere uno strumento di esplorazione completo, questo era un viaggiatore sperimentale nascosto di nascosto nel fondo del Perseverance Rover. Questo rover a propulsione nucleare è il vero protagonista dello spettacolo, l’inizio di un piano di undici anni Riporta le rocce marziane pure sulla Terra. La creatività è un prototipo di drone, destinato a dimostrare che volare su Marte era possibile, anche se l’atmosfera estremamente sottile rende il volo molto più difficile di quanto non lo sia nei nostri bellissimi cieli azzurri.

L’idea generale su ogni volo successivo era di spingere l’elicottero al limite, sperimentare manovre aeree più complesse e viaggiare lontano dalla perseveranza. Alla fine, ci si aspettava (ragionevolmente) che la creatività sarebbe crollata a terra dopo essere stata respinta. Ma ora sembra che la prima macchina in grado di combattere in un altro mondo sia stata riproposta, dandole qualcosa di più cooperativo e costruttivo da fare prima che finisca come detriti meccanici nella polvere.

Thomas Zurbuchen, direttore associato del Science Mission Directorate della NASA, ha dichiarato a … dichiarazione Dopo il quarto volo. “Con Ingenuity ancora in ottima salute, abbiamo intenzione di usarlo a beneficio delle future piattaforme aeree, fissando le priorità e andando avanti con gli obiettivi scientifici a breve termine del team di rover Perseverance”.

Altri due voli verranno inseriti nei record nelle prossime due settimane, con Ingenuity che parteciperà a più riprese aeree. Quindi, supponendo che il drone a energia solare sia ancora intatto, Ingenuity smetterà di essere solo una vetrina di prototipi tecnologici e inizierà ad aiutare con le operazioni di perseveranza. Esplorerà il veicolo prima di continuare, dando agli scienziati un’anteprima di come saranno i futuri siti per l’indagine geologica del rover e potrebbe aiutare il rover a navigare nel terreno successivo. I suoi sistemi di telecamere gli consentiranno di effettuare più scatti dello stesso oggetto da diverse angolazioni, consentendo lo sviluppo di mappe di elevazione 3D digitali.

Niente di tutto ciò sosterrà molto il lavoro di tenacia nella perforazione delle rocce, ma è un buon modo per testare le caratteristiche che un giorno diventeranno una caratteristica prominente dell’esplorazione scientifica su Marte. Ma se non vedi l’ora che arrivi il futuro, vai in Islanda. Lì, nei prossimi due anni, gli scienziati metteranno alla prova La prossima generazione di tecnologie per veicoli mobili e droni è fuori dal mondo.

Il veicolo prototipo, già capace di una completa autonomia, non sarà solo accompagnato da droni, ma anche Condurre Sulla loro strada. Questi droni voleranno attraverso paesaggi islandesi, vulcanici e ghiacciati (Uno è in qualche modo simile a Marte), Scatta foto del terreno sottostante, crea mappe 3D del terreno davanti e invia le istruzioni di guida al rover. Atterreranno anche in siti di interesse scientifico e useranno artigli e trapani per prelevare campioni dai siti stessi e restituiranno quei campioni al rover per un’analisi scientifica più dettagliata. Se le cose sembrano promettenti, il rover si dirigerà quindi sul sito per un’indagine più approfondita. Forse un giorno non ci sarà la Rover; Invece, gli astronauti esploreranno il mondo marziano da soli usando i loro droni intelligenti.

Questo lavoro in Islanda è una delle tante anteprime tecnologiche di ciò che potrebbe accadere sul vicino globo vermiglio, e passeranno alcuni anni prima di vederne uno in un lavoro reale su Marte. Nel frattempo, accontentiamoci del lavoro straordinario svolto dal team di creatività, dai suoi ingegneri e piloti allo stesso modo, e applaudiamoli per segnare l’inizio di un nuovo audace capitolo nella scienza planetaria.