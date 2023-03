La NASA condivide una vecchia foto che mostra le “luci notturne” sulla Terra e Internet la definisce “bellissima”

La foto ha raccolto più di un milione di like e migliaia di commenti.

La NASA ha recentemente condiviso una straordinaria immagine antica della Terra di notte, fornendo una visione chiara dei modelli di insediamento umano sul nostro pianeta.

Le immagini satellitari della Terra di notte – spesso denominate “le luci notturne” – sono state fonte di curiosità per il pubblico e uno strumento per la ricerca di base per quasi 25 anni. Hanno fornito un’immagine ampia e bella, mostrando come gli umani hanno modellato il pianeta e illuminato l’oscurità.

Ora, su Instagram, la NASA ha condiviso una foto del 2016 delle luci notturne del nostro pianeta. Il contorno della Terra appare di un blu brillante. Mostra anche le luci delle città dell’Europa e del Nord Africa che brillano luminose.

Dai un’occhiata qui sotto:

L’immagine mostra le luci notturne della Terra osservate nel 2016; è stata derivata da una tecnologia di compositing che ha selezionato le migliori notti senza nuvole in ogni mese su ogni massa continentale nel 2016. (Si noti che le nuvole e la luce solare sono state aggiunte per effetto estetico). L’agenzia spaziale ha scritto e l’americano ha commentato il post.

“Utilizzando questi dati, possiamo monitorare i cambiamenti a breve termine causati da disturbi nella fornitura di energia, come conflitti, tempeste, terremoti e interruzioni di corrente”, ha aggiunto l’agenzia spaziale, citando l’ex scienziato della NASA Miguel Roman.

“Possiamo osservare cambiamenti ciclici guidati dalla frequenza delle attività umane come l’illuminazione delle vacanze e le migrazioni stagionali. Possiamo anche osservare cambiamenti graduali guidati dall’urbanizzazione, dall’emigrazione, dai cambiamenti economici e dall’elettrificazione. Il fatto che possiamo monitorare tutti questi diversi aspetti di una città è semplicemente il cuore di ciò che distingue una città “, ha affermato il signor Roman. Incredibile.”

La NASA ha condiviso l’immagine solo un giorno fa. Da allora, ha accumulato oltre un milione di Mi piace e migliaia di commenti. “La nostra bellissima Terra”, ha scritto un utente. Un altro ha detto: “Oh, mio ​​Dio, che terra meravigliosa”.