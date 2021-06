La mostra Clermont-Cournon (Boys de Dome) si terrà dall’11 al 19 settembre presso la Grand Halle d’Auvergne

Questo sarà il primo evento pubblico pubblico commerciale che prenderà il via a settembre: la mostra della Fiera di Clermont-Cornon tornerà da sabato 11 a domenica 19 settembre alla Grande Halle d’Auvergne sul tema “Dai vita ai tuoi progetti”.

Gli organizzatori sono ansiosi di esserci dopo la cancellazione dello scorso anno al D-15 a causa della crisi sanitaria. “Abbiamo ancora delle domande, ma abbiamo lottato per questa fiera che rilancia l’economia della città, della città, del distretto e della regione. Scommettiamo, rimaniamo dinamici”, ha sottolineato Jacques Sauri, presidente della mostra, questo martedì , il 29 giugno a Clermont-Ferrand, durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Pertanto, questa edizione è molto allegra, calda e festosa, come sempre, con molti espositori nei settori dell’edilizia abitativa, dell’arredamento, dell’arredamento, degli esterni, dell’energia, dell’automotive e dell’intrattenimento. , un villaggio per bambini, una fattoria di massa, incontri attesi e tante novità. Caratteristiche

Mostra di Venezia

Ogni anno, la Fiera di Cournon sceglie una destinazione. Quest’autunno salperà alla volta della Serenissima, che festeggia i suoi 1600 anni, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Francia. Il pubblico sarà invitato ad entrare nel Palazzo Veneziano prima di dirigersi verso Piazza San Marco alla scoperta di storia, monumenti emblematici, saperi, musica e gastronomia veneziana (solo con produttori, non mercanti).

Tre appuntamenti con le risate

Tra le novità di questa uscita c’è fare spazio a un buon senso dell’umorismo con “You’d Better Laugh”, Three Evenings alle 20:30, nell’anfiteatro del Convention Center. Ci vediamo il 16 settembre con il duo umoristico Giroud & Stotz, il 17 settembre con Tanguy Pastureau, piantagrane dell’Inter di Francia, e il 19 settembre con Bernard Mabille e il suo spettacolo “Fini de jeux”. Quota di iscrizione: 35 euro.

versione sportiva

Il Clermont Foote Auvergne sera présent durant toute la durée de la foire sur la grande place de l’entrée pour partager sa montée historique en Ligue 1, son esprit d’équipe et plus généralement la pratique du football avec les visiteurs, avec la mise en avant aussi de essi partner.

Il Grand Trail de Clermont, Domenica 12 settembre, con tre gare tra cui la Directissime di 33 km che parte dalla cima del Puy-de-Dôme alla Grande Halle d’Auvergne.

Il grande salone dell’Alvernia vede il doppio ed esalta il fascino di Clermont-Ferrand

Tre eventi effimeri

La fiera presenta tre mostre che si susseguono e ciascuna durerà nell’arco di tre giorni.

Alvernia Thermal Presenterà le sue stazioni, i servizi per la salute e il benessere, 11, 12 e 13 settembre

Attori dell’evento (Costruttori di padiglioni, responsabili di sala, ristoratori, ecc.) seguirà 14.15 e 16. L’idea è quella di offrire e supportare un settore di attività, un intero ecosistema, così duramente colpito dalla crisi sanitaria che chiede solo di riempire i suoi libri degli ordini.

Finalmente mostra sulla paternità Fare festa (fare) bambini?! Si svolgerà dal 17 al 19 settembre con vari rappresentanti del mondo della famiglia, dell’educazione e della letteratura per l’infanzia. Incontreremo il duo di Puydômois des Farfelus che ha fatto storie durante la reclusione con il loro podcast “Paroles de Farfelus” e che daranno vita a questo spettacolo con le loro belle storie e canzoni che ritroveremo all’inizio dell’anno scolastico il Pichon TV.

Geraldine Messina