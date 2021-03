La modalità Moto Internet “Grand Theft Auto 5” aiuta la settimana a diventare il re delle strade a Los Santos e nella contea di Blaine “Grand Theft Auto 5”

《Grand Theft Auto 5》 La modalità online offre la settimana della moto, consentendo ai giocatori di diventare il re delle strade a Los Santos e nella contea di Blaine, inclusi lavori in motocicletta, incarichi di contratto, ricompense sfida, giacche da motociclista gratuite, doppia paga e altro ancora.

Molte persone sono un fatto che non è cambiato dai tempi antichi. In effetti, ti consigliamo vivamente di collaborare con un gruppo di cattivi dall’odore simile che amano la pelle e le motociclette americane. In questo modo, sarai in grado di completare insieme le missioni del contratto del club, il lavoro e le sfide con la banda di motociclisti e guadagnare un sacco di soldi. Da ora fino al 31 marzo, le suddette missioni forniranno valuta di gioco GTA e raddoppieranno il valore della reputazione.

“Wake of Death” raddoppia la valuta e la reputazione di GTA

Se vuoi che i due round di gara siano più futuristici ed emozionanti, forse corri su Nagasaki Shotaro tirando una trave per tagliare il percorso dell’avversario e soffiarlo nella polvere, il che può portarti di piùDivertimento veloce. Se questo non attira il tuo interesse nel distruggere potenti nemici, ascolta attentamente, tutti i giocatori che parteciperanno al “Death Wake” di questa settimana riceveranno una ricompensa doppia.

Raddoppia lo stipendio della guardia e dell’agente

Nella società moderna, non sono solo le strade a essere rischiose. Anche gli amministratori delegati e le persone potenti hanno bisogno di protezione. Fortunatamente per loro, il team di sicurezza che si unisce all’organizzazione ora lavora come guardia del corpo o vice e riceverà una doppia paga.

Giacca Sandy Denim Speed ​​Racer e giacca corta da motociclista in rosso opaco

Giacca acciottolata Speed ​​Race

Giacca di jeans Spider Indigo

Cappotto con stemma Speedage in denim bianco

Giacca biker in denim mimetico a contrasto e giacca biker in denim bianco

Giacca moto nera

Giacca Spider gratuita

Se vuoi fare trekking con un gruppo di motociclisti, devi essere in forma. Questa settimana, tutti i cappotti da motociclista sono gratuiti ed è un ottimo momento per sfoggiare le tue eleganti giacche di pelle. Recati nei principali negozi di abbigliamento famosi per usufruire di questo sconto.

Apri le linee guida del cappotto nero con cappuccio

Gioca in modalità GTA online prima del 31 marzo e puoi prendere Code Black Hooded Jacket gratuitamente. Indossalo e dichiara la tua perseveranza, fedeltà al marchio e talento per chi ti circonda.

Sconto

I giocatori che vogliono mettere in mostra le loro abilità questa settimana dovrebbero approfittare dei club motociclistici di questa settimana, degli aggiornamenti dei club e degli sconti sugli oggetti mod. Oltre agli accessori hardware necessari, non dimenticare l’attrezzatura necessaria: tutti gli speedcoats sono gratuiti, 40% di sconto su una serie di motociclette, tricicli e altre auto.

Sconto del 15% ai club motociclistici

Sconto del 15% su progetti di sviluppo e modifica di club motociclistici

Yu Rokori Shotaro Nagasaki

40% di sconto sul sondaggio McMaster Manchez

Recto

40% di sconto Rocket Rocket

40% di sconto su Nagasaki Freelander

Sconto del 40% sul veicolo corazzato da combattimento Dinka

Sconto del 40% su Bifu Raptor

Sconto del 40% sul palo della luce Nagasaki

Premi e vantaggi di Prime Gaming

I giocatori di GTA online che hanno collegato con successo il loro Social Club di Rockstar Games e l’account Prime Gaming riceveranno gratuitamente una Xoraka Submarine Sonar Station e 200.000 monete di gioco GTA effettuando l’accesso questa settimana.

Inoltre, i membri Prime Gaming possono anche godere di sconti esclusivi, tra cui il 25% di sconto sugli elicotteri Flying Bird e sui sottomarini Klocanya Visa e il 20% di sconto sulla brezza marina anfibia.