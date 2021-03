Conosci il tipo di intelligenza di tuo figlio .. 8 tipi di intelligenza umana identificati dagli psicologi

Il raggiungimento accademico e le capacità di pensiero sono i criteri per misurare il livello di intelligenza per la maggior parte delle persone, è qualcosa con cui le persone nascono naturalmente e che gli altri non possono acquisire, tuttavia, secondo lo psicologo di Harvard Howard Gardner, l’intelligenza può avere diversi tipi e l’individuo può essere Bene, in uno di questi tipi di intelligenza senza altri, apprendiamo in questo rapporto sui diversi tipi di intelligenza umana e sui modi per determinare il tipo di intelligenza, secondo il sito web “Times of India”.

Gardner ha affermato che esistono otto diversi tipi di intelligenza umana, ognuno dei quali rappresenta il modo in cui una persona elabora le informazioni nel modo migliore, e l’ha chiamato “La teoria delle intelligenze multiple”.

La teoria delle intelligenze multiple quando lo psicologo Howard Gardner



Secondo la teoria di Gardner, gli esseri umani non nascono con lo stesso insieme di tratti: alcuni sono più intelligenti in matematica, mentre altri hanno una migliore comprensione delle persone e della natura che li circondano.

La maggior parte delle persone non riesce a vedere il proprio potenziale e spesso finisce nella professione sbagliata o potrebbe non apprezzare il proprio lavoro perché non è consapevole delle proprie aree di competenza.

Ecco i sette tipi di intelligenza identificati da Gardner: assegnate un punteggio su una scala da uno a cinque mentre li superate per determinare il vostro vero potenziale.

Tipi di intelligenza



1- Intelligenza visiva o spaziale



Questi tipi di persone sono bravi a visualizzare le cose in più dimensioni, sono naturalmente abili in mappe, grafici, puzzle, riconoscimento di schemi, disegno, disegno e arti visive.

Possibili opzioni di carriera: pilota, stilista, architetto, chirurgo, artista o ingegnere.

2- Intelligenza fisico-cinestesica



Si dice che quelli con un’intelligenza fisico-cinestetica siano abili nei movimenti e nelle azioni del corpo, abbiano un controllo fisico eccezionale e un’eccellente coordinazione occhio-mano. Questi tipi di persone sono naturalmente bravi negli sport e spesso ricordano le cose facendole, piuttosto che ascoltando o vedere.

Possibili opzioni di carriera: scultore, atleta, meccanico, operaio edile o attore.

3- Intelligenza linguistica verbale



L’intelligenza linguistica verbale si riferisce alla capacità di usare bene le parole, sia che durante la scrittura o la lettura questi tipi di persone siano ipersensibili ai significati delle parole, alla disposizione tra parole, suoni e ritmi.

Possibili opzioni di carriera: poeta, romanziere, giornalista, editore, avvocato, insegnante.

4- Intelligenza personale



Quelli con una forte intelligenza personale sono sensibili alle loro emozioni, conoscono il loro stato emotivo e hanno uno scopo chiaro nella loro mente, e amano l’auto-riflessione, l’analisi e la valutazione dei loro punti di forza.

Possibili opzioni di carriera: terapista, consulente, psicologo, imprenditore, filosofo e teorico.

5- Intelligenza logico-matematica



Le persone che sono forti nell’intelligenza logico-matematica sono brave nel ragionamento e nell’analisi logica dei problemi, hanno eccellenti capacità di risoluzione dei problemi, come condurre esperimenti scientifici e possono risolvere calcoli complessi.

Possibili opzioni di carriera: programmatore di computer, matematico, economista, contabile, scienziato e ingegnere

6- Intelligenza musicale



Siamo tutti d’accordo sul fatto che non tutti possono essere dei grandi cantanti e le persone più sensibili al ritmo, al tono e alla melodia hanno un’intelligenza musicale che può suonare e imparare molti strumenti musicali e avere un forte apprezzamento per la musica.

Possibili opzioni di carriera: cantante, musicista, DJ, insegnante di musica, cantautore e compositore.

7- Intelligenza emotiva



Le persone con un’elevata intelligenza emotiva sono brave a comprendere e interagire con gli altri e possono facilmente valutare i sentimenti, gli stati d’animo, i sentimenti e gli stati d’animo degli altri.

Queste persone possono comunicare bene verbalmente e sono anche abili nella comunicazione non verbale, e cercano sempre di risolvere i conflitti e stabilire una relazione positiva con gli altri.

Possibili opzioni di carriera: team manager, negoziatore, politico, venditore, psicologo

8- Intelligenza associata alla natura



Gli individui con intelligenza associata alla natura sono spesso interessati alla cura, all’ambiente e alla conoscenza di altre specie sono argomenti come botanica, biologia, zoologia, divertimento in campeggio, giardinaggio ed escursionismo.

Possibili opzioni di carriera: geologo, coltivatore, botanico e fiorista.