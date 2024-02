La figliastra riceve un pacchetto di soldi dalla matrigna, facendo piangere di gioia i netizen su TikTok

Una donna sudafricana, @bambinoteee, ha condiviso un video toccante su TikTok sulla sua amata matrigna

Un video clip sull'applicazione TikTok mostrava come la madre l'avesse sorpresa con un bouquet di compleanno contenente soldi

@bambinoteee è rimasta commossa dalle cure della matrigna e ha espresso la sua gratitudine, scaldando il cuore dei netizen

La matrigna ha sorpreso la figliastra con un regalo di compleanno composto da fiori e denaro. Foto: @bambinoteee

Una giovane donna ha fatto piangere gli utenti della rete dopo aver raccontato di come la sua matrigna l'amava e si prendeva cura di lei.

La matrigna vizia la figliastra

Un video è stato condiviso su TikTok da @bambinotti È dimostrato che le è stato regalato un mazzo di banconote dalla matrigna il giorno del suo compleanno.

Nel videoLa madre è stata vista avvicinarsi alla figliastra, @bambinoteee, con il mazzo di soldi prima di abbracciarsi calorosamente.

@bambinoteee ha espresso gratitudine per il fatto che la sua matrigna l'abbia trattata come una figlia biologica

“Ognuno ha una storia diversa da raccontare sul patrigno, ma la mia è bellissima. Non avrei mai pensato di sperimentare di nuovo l'amore di una madre, ma è così e sono così grata per tutto. Mamma fantastica ❤️ Grazie per questa storia fantastica compleanno mamma”, ha scritto nel suo post su TikTok.

Il momento della matrigna lascia emozionati i netizen

Molti netizen hanno reagito al post di TikTok con commenti dolci, sottolineando quanto sia fortunato @bambinoteee.

Mis_Asia ha commentato:

“Perché sto piangendo?”

Sidney | La modella ha risposto:

“Molto salutare❤️❤️.”

Koketsu ha scritto:

“Chi taglia le cipolle?”

EMELIA_KOMBONI.MUA.CHEF ha commentato:

“Aww, è bellissimo.”

Milanintash ha risposto:

“Non sto piangendo, stai piangendo.”

SarahChibiba ha detto:

“Non è tua moglie, è la madre che si è fatta avanti. È una ragazza molto gentile e fortunata.”

Chilufya Nshindano ha commentato:

“Ci fai piangere, mo.”

Incontra la bellissima Julia Nwoko, la figliastra maggiore di Regina Daniels

In un articolo separato, la famosa attrice di Nollywood Regina Daniel ha dato alla luce dei figli perché ha sposato il miliardario Ned Nwoko.

Di tanto in tanto Regina si è rivolta ai social media per condividere foto di se stessa e dei suoi figli che trascorrono del tempo insieme in famiglia.

Tra le figliastre di Regina c'è Julia Nwoko, una bellissima giovane donna più anziana dell'attrice di Nollywood. Le sue foto dalla sua pagina Instagram mostrano che è davvero bella, proprio come la sua matrigna, e sembrano avere una relazione sana.

