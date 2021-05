la decisione del governo sulla folla

Mancano pochi giorni ed è stata presa la decisione ufficiale del governo in merito alla presenza del pubblico agli Internazionali BNL d’Italia, che si terranno a Roma.

L’evento inizierà l’8 maggio, si erano fatte molte voci a riguardo ma alla fine il pubblico sarà presente al torneo. Da Novak Djokovic a Rafael Nadal, passando per il nostro Matteo Berrettini e Jannik Sinner, i tifosi potranno vedere tutti i loro giocatori preferiti, grande novità per tutti i tifosi della capitale italiana.

Tra i Top 10 del torneo sarà assente solo il campione svizzero Roger Federer, lui che deve ancora disputare una partita sulla terra battuta, mentre forse farà una grande rimonta il numero uno del mondo Novak Djokovic, assente questa settimana a Madrid.

Per la parte maschile le wildcard sono state assegnate a Lorenzo Musetti, Salvatore Caruso, Stefano Travaglia e uno che andrà a Cecchinato o Mager. Per quanto riguarda i caratteri jolly femminili, sono attribuiti a Camila Giorgi, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto.

Con una nota comunicata dal governo, gli stessi organizzatori hanno confermato la presenza, almeno in parte, della folla sugli spalti.

Il governo ha rilasciato una dichiarazione sui Maestri italiani

La Federazione Italiana Tennis ha rilasciato il seguente comunicato in cui ha anche chiarito cosa fare, per chi e come partecipare all’evento: 1.

Con riferimento all’edizione 2021 degli Internazionali BNL d’Italia, in programma a Roma dall’8 al 16 maggio 2021, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo n.

52 e in conformità al protocollo menzionato in premessa e allegato alla presente disposizione per farne parte integrante, dalla data degli ottavi di finale e per i turni successivi, l’accesso del pubblico è autorizzato in misura non superiore al 25% del la capacità complessiva delle strutture destinate ad ospitare l’evento.

2. Oltre alle misure già previste nel protocollo allegato al presente provvedimento, gli organizzatori della manifestazione di cui al comma 1 sono tenuti a fornire agli spettatori un numero sufficiente di distributori di soluzioni idroalcoliche, nonché a garantire che, nell’area dell’evento si indossano maschere modello FFP2.

3. Spetta alle Aziende Sanitarie Locali definire i dettagli degli aspetti operativi utili per una migliore attuazione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio previste dal presente provvedimento e dal protocollo allegato, nonché verificarne l’osservanza.