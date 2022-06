la città di Roma ha 2.500 fontanelle

C. Rigeade, C. Napoli, A. Pain, V. Parent

C. Rigeade, C. Napoli, A. Pain, V. Parent – Francia 3

A Roma, in Italia, il “nasoni” sono fontanelle. Completamente gratuiti, consentono ai residenti di mantenersi idratati, pur avendo un minore impatto ecologico.

A Roma (Italia), vicino alle famose fontane che attirano i turisti, ci sono fontanelle. Queste “nasoni” risalgono al XIX secolo e sono realizzati in ghisa. Alte un metro, pesano 100 kg. Le 2.500 fontane della città sono alimentate da gallerie sotterranee. Dal 2022 i distributori offrono persino acqua frizzante, mentre un’applicazione elenca i punti acqua di Roma.

“L’acqua è davvero buona, è come l’acqua di montagna, l’acqua di sorgente”assicura un turista. “È fantastico non dover pagare e non rimanere mai senza acqua nella bottiglia”, ne aggiunge un altro. Le fontane sono anche rispettose dell’ambiente. “[Elles] consentono di limitare il consumo di acqua minerale e quindi di bottiglie di plastica”, spiega Paolo Carsetti, dell’Italian Water Protection Forum. Con una temperatura media di 30°C nei pomeriggi estivi a Roma (Italia), le fontane d’acqua sono molto popolari.