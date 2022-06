Festeggiamo l’Italia a Bordeaux!

Se hai un’irresistibile voglia di sapori d’oltralpe, giovedì 2 giugno è la Festa Nazionale in Italia, questa data rievoca il referendum del 2 giugno 1946, momento storico durante il quale l’Italia adottò il regime della Repubblica e segnò così la fine del Regno d’Italia e l’esilio di Umberto II, ultimo re d’Italia. A livello di protocollo, è più o meno come in Francia, con parata militare, spettacolo aereo della pattuglia italiana e deposizione di corone al milite ignoto.

Lasagne secondo Eve Tavernier blogger di Bordeaux

Yannick Revel: Basta con la storia e la rassegna militare, questa data simbolica è per me l’occasione per fare una rassegna della gastronomia italiana. Perché in questo Paese non c’è solo pasta e pizza!

Gli arancini, specialità del sud, sono ad esempio un vero classico dello street food, presente a quasi ogni angolo di strada. Aggiungiamo: Pasta alle vongole, Tonnato vitello, una bella sezione di formaggio con Mozarrella (Campania) / Burrata (Puglia) / Pecorino (insalata di fagioli). E per i più golosi, tante specialità di pasticceria oltre al famoso gelato (stracciatella), alla nocciola (nutella, gianduia), al pistacchio. Vuoi divorare lo stivale? Vai in questi pochi posti a Bordeaux, dove in effetti l’Italia è nel piatto: Masaniello (rue Maucoudinat), Da Bartolo Dove Osteria Palatino.

Blogger, giornalista, autore, creatore di contenuti, imprenditore… Yannick Revel è un insaziabile narratore. Sul suo blog Buon Sud Buon Tipo, condivide la sua visione dell’arte di vivere intrisa di cultura, viaggi e, naturalmente, gastronomia. La sua passione è incontrare e trasmettere, ovunque si trovi. Una bella spiaggia, una mostra, un nuovo tavolo, Yannick Revel ama scovare indirizzi belli e buoni, a volte fuori dai sentieri battuti. Tra la costa basca e Bordeaux, l’esteta condivide anche la sua vita quotidiana, il suo entusiasmo ei suoi preferiti sul suo account Instagram.

Yannick Revel autore del blog Bon sud Bon genere

