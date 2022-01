la Chambre de Commerce Cameroun/Italie veut se lancer dans la transformation agricole

L’on apprend des services du ministère du Commerce (Mincommerce) que la Chambre de Commerce Cameroun/Italie prevede l’implementazione di un progetto pilota in Cameroun. Les secteurs concernés ici sont ceux de l’énergie, l’agro-pastoral, l’agriculture et la transformation de tous les produits. L’information a été dévoilée à l’issue d’une audience que leur an accordée lo chef de ce département ministériel le 19 janvier 2022. L’audience en question visait à solliciter un accompagnement du ministère du commerce proment de l’importation de l ‘.

Si pour le moment l’on n’a pas encore plus de détails sur la réalisation desdits projets, il convient de noter que ces actions s’inscrivent dans lo développement de l’économie camerounaise. « Notre soucis est de créer les condition pouvant concourir à l’essor économique, nous incoraggiamenti des partenaires à investir au Cameroun à travers l’avènement de la Zone de libre-échange continentale africaine », a confié Simon Pierre Ntomb, comme le services du Mincommercio. Il sera suivi dans cette lancee par il ministre Luc Magloire Mbarga Atangana. «La trasformazione structurelle de l’économie passa per la trasformazione structurelle de notre économie. La stratégie nationale est en place dans le cadre de l’operationnalisation de la Zlecaf, je crois beaucoup en l’Italia, la dépendance de l’extérieur e démontré ses limites», at-il confié.

Cette nouvelle opportunité entre le Camerun et l’Italie cadre avec la feuille de route que s’est fixée le nouvel ambassadeur d’Italie au Camerun, son Excellence Filippo Scammacca Del Murgo. C’était le 16 novembre 2021, au cours d’une audience que le chef de la diplomation italienne au Cameroun et le ministre de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire on discuté entree des nouveaux axis de coopération les due paga. Trois assi de coopération ont été évoqués par les deux autorités, tout d’abord la trasformazione accrue des produits camerounais par les entreprises italiennes. Il s’agit de produits tels que le cacao, le bois, le cuir, le textile, ecc. Des filières dans lesquelles l’Italie jouit d’une grande expertise.

Ensuite les energie rinnovabili. En effet, l’Italie veut accompagner le Camerun e la promozione delle energie rinnovabili, à l’effetto d’accroître l’offre énergétique du pays. Enfin, il Camerun e l’Italia, moltiplicatore di affari economici, en mettant les opérateurs économiques au centre de celles-ci. L’idée étant d’amener ces créateurs de richesse à tirer avantage des opportunités d’affaires qu’offre chaque pays. Indiquons ici que ces nouvelles déclinaisons sont la continuité des divers secteurs sur lesquels s’articulent déjà les relations tra il Camerun e l’Italie. Relations qui ont pris leur envol après la visite de son Excellence Paul Biya en Italie du 20 au 22 mars 2017 et celle de son homologue Italien Sergio Matarella au Cameroun, du 17 au 20 mars 2016.

Il convient de rappeler que la Chambre de commerce Cameroun/Italie a pour rôle de renforcer les liens entre le Cameroun et l’Italie, accompagner tous les produits en quête de financements, renforcer la coopération, assister le Camerun desurs de la formation et incoraggiar les Camerounais formés en Italie a revenir au bercail.