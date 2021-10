Il Marocco alle fiere internazionali Ecomondo e Key Energy in programma dal 26 al 29 ottobre in Italia: – Le7tv.ma

Gli organizzatori hanno dichiarato in una nota che il Marocco parteciperà alle fiere internazionali della Green Economy Ecomundo e Kenergy, in programma dal 26 al 29 ottobre a Rimini, in Italia.

La stessa fonte ha sottolineato che questo forum, organizzato dalla Mediterranean Renewable Energy Foundation (RES4MED), Key Energy e International Renewable Energy Agency (IRENA), rappresenta un’opportunità di scambio tra le istituzioni africane e le aziende verdi dell’Unione Europea.

L’evento, che mira a promuovere il ruolo futuro dell’energia eolica nel mix energetico del continente africano, vedrà anche la partecipazione di aziende italiane operanti nell’Africa sub-sahariana e rappresentanti di istituzioni e associazioni di diversi Paesi africani, in particolare del Kenya e Ruanda.

A Ecomondo e Key Energy parteciperanno innovatori, autorità internazionali e nazionali, mondo della scienza, del mondo accademico, decisori, investitori ed esperti della Commissione Europea, e leader della green economy e delle energie rinnovabili nel Bacino Euro-Mediterraneo.

Oltre allo spazio espositivo che occuperà l’intero Quartiere Fieristico e costituirà il cuore di Ecomondo e Key Energy, le due mostre propongono 150 seminari e convegni guidati dai professori Fabio Fava e Gianni Silvestrini, alla guida dei comitati scientifici. e relative tecnologie per le due piattaforme.