L’EPR di Flamanville (Manica), 16 agosto 2019. Le Benoist / Agence France-Presse

CEra nel rumore dei suoni delle scarpe che è morto, sabato 22 gennaio, uno degli uomini più pacifici della terra. Thich Nhat Hanh era il monaco Zen più famoso e influente del mondo. Poeta vigile e di breve durata, ha conquistato milioni di seguaci dal suo villaggio di pesche nel Peregord. Ma sta diventando sempre più difficile mantenere la calma in questi giorni in Europa. In Ucraina si sta preparando una grave crisi e lo spettro della carenza di energia incombe sul Vecchio Continente.

Un conflitto lì avrebbe conseguenze disastrose per le forniture di gas ed evidenzierebbe ciò che molti non vogliono vedere: l’energia nucleare è essenziale per l’equilibrio energetico dell’Europa. Situata nel cuore dell’Europa, la torre dell’acqua nucleare francese è necessaria per organizzare un sistema legato principalmente ai suoi sette immediati vicini: Spagna, Italia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Germania e Gran Bretagna. EDF è il più grande esportatore di elettricità in Europa e uno dei più grandi del pianeta.

Sfortuna, nel 2021 questo fragile calendario è scosso. Come una tempesta perfetta, gli eventi meteorologici, geopolitici e tecnici si sono combinati per causare una crisi energetica da cui non usciremo presto. Alla carenza globale, che ha deviato parte della produzione di gas in Asia, si sono aggiunte le tensioni con la Russia sull’Ucraina e, infine, le battute d’arresto dell’EDF. Anche lì, emm.. vola in stormo, come diceva Jacques Chirac.

Inizia la cacofonia del suono

Questa volta, la tecnologia è in discussione. Lo slittamento senza fine del sito di Flamanville (Manche) mostra che la tecnologia EPR potrebbe non essere stata la scelta giusta per rilanciare la tecnologia nucleare nel mondo. Queste grandissime e molto complesse cattedrali di cemento e acciaio stanno accumulando rischi, anche in Cina, il primo paese a metterle in produzione.

Ci sono anche seri problemi di manutenzione che hanno portato alla chiusura di cinque dei più potenti reattori francesi, con la preoccupazione ancora una volta che i difetti scoperti si ritroveranno in altre versioni della flotta. Di conseguenza, in un momento in cui l’elettricità francese è estremamente necessaria, la sua produzione non è stata così bassa per trent’anni. Non c’è da stupirsi che i prezzi stiano salendo alle stelle.

Per risparmiare cittadini e imprese dal big bang delle bollette, il governo invita EDF a contribuire, chiedendole di assumere una parte del sussidio al consumo. L’elettricista, che sta finalmente iniziando a guadagnare un sacco di soldi con aumenti dei prezzi e proteste, e i suoi dipendenti stanno persino valutando uno sciopero mercoledì 26 gennaio. Infine, alcuni paesi europei vogliono bandire l’energia nucleare dalla lista europea degli investimenti necessari per la transizione energetica. Inizia la cacofonia del suono e il miracolo della vigilanza invocato dal giovane monaco vietnamita non è per domani. Il risveglio aspetterà.