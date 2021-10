Jared Leto “gasato” in una protesta contro le tasse a Roma!

Jared Leto dice di essersi iscritto a una protesta anti-tasse lo scorso fine settimana. L’attore ha rivelato su Instagram di essere stato gasato dalla polizia, ma non ha spiegato perché fosse tra i manifestanti.

L’attore premio Oscar ha preso parte alla protesta sabato 9, 21 ottobre a Roma, pubblicando diverse foto e video nelle sue Instagram Stories. Pietra angolare

In un altro post, il 49enne ha condiviso le foto di un poliziotto in tenuta antisommossa che affronta i manifestanti e rivela nella didascalia: “Sono stato sorpreso a una protesta in Italia. Da quello che ho capito, si trattava di vaccinazioni obbligatorie/passaporto verde… Ho ricevuto gas, lacrime e ho deciso di tornare a casa la sera”. Non ci ha raccontato di più della sua esperienza durante la dimostrazione.

Secondo l’Associated Press, sabato migliaia di persone sono scese in piazza a Roma per fare campagna contro la nuova richiesta di vaccinazione del Corridoio Verde, che entrerà in vigore venerdì (15-21 ottobre). I dipendenti del settore pubblico e privato saranno ora tenuti a fornire un permesso per accedere al proprio posto di lavoro. Questi permessi dimostrano che la persona ha ricevuto almeno una dose del vaccino Covid-19 o è risultata negativa al virus nelle ultime 48 ore.

Secondo quanto riferito, Jared Leto è a Washington con la sua band Thirty Seconds to Mars, secondo Deadline.

