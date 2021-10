Italia: Zlatan Ibrahimovic, marcatore in quarantena

Roma (AFP)

Privato dell’Euro a causa di un ginocchio operato e ancora disturbato da un tendine d’Achille recalcitrante, Zlatan Ibrahimovic festeggia domenica i suoi 40 anni nella pelle di un calciatore sempre così imponente sotto porta, ma sempre più fragile.

L’attaccante stella del Milan, che deve ancora rinunciare alla sfida contro l’Atalanta di domenica (ore 20:45) e alla convocazione con la Svezia, non è nello stile per giocarlo di basso profilo quando parla di lui. Ma ha dovuto ammettere che “non era Superman”.

“Quando ero giovane, giocavo e basta, anche se mi faceva male il tendine come oggi”, ha detto la scorsa settimana al settimanale Sportweek.

“Col tempo ho scoperto la testa e quanto sia importante dialogare con il suo corpo (…). Quest’anno devo ascoltare il minimo cenno che mi manda. Che in questo modo posso evitare conseguenze più gravi , “Ha aggiunto.

Queste parole sono logiche da uno sportivo che si è evoluto per 20 anni ai massimi livelli. Ma sono rari in bocca a chi, dal suo ritorno al Milan nel gennaio 2020, si rivede in Benjamin Button, questo personaggio che ringiovanisce invece di invecchiare.

Nel suo nuovo ruolo di tutor di una squadra giovane (terza più giovane in Serie A per età media, secondo Transfermarkt), Zlatan Ibrahimovic si sta divertendo un mondo. Ha largamente contribuito al rinnovamento dei rossoneri, vicecampioni d’Italia la scorsa stagione e al ritorno in Champions dopo sette anni di assenza.

– Una partita su due –

Lo svedese ha segnato quindici gol in campionato, ma ha anche partecipato a una sola partita su due (19), tra Covid e infortuni.

Se il Milan lo ha allungato di un anno (a 7 milioni di euro a stagione, lo stipendio più alto del club secondo la stampa italiana), anche l’ingaggio di un jolly è apparso essenziale per limitare la dipendenza.

L’opzione Mario Mandzukic, spesso infortunato, non ha funzionato e Olivier Giroud è arrivato quest’estate.

Zlatan Ibrahimovic, per ora, continua a masticare. Infortunatosi a maggio al ginocchio contro la Juventus, ha dovuto rinunciare all’Euro con la Svezia e risolversi a un’operazione.

La sua stagione sembrava finalmente finita quando è entrato contro la Lazio (2-0) il 12 settembre, segnando addirittura un gol. L’asso! A causa di un nuovo fastidio al tendine d’Achille, non gioca da allora, saltando le prime partite di C1 a Liverpool (2-3) poi contro l’Atlético Madrid (1-2).

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic festeggia il gol in Serie A contro la Lazio Roma il 12 settembre 2021 a San Siro Isabelle BONOTTO AFP / Archivi

Per rivederlo bisognerà attendere la ripresa dopo la sosta per le Nazionali del 16 ottobre contro l’Hellas Verona, ha confermato sabato il tecnico del Milan Stefano Pioli.

– Pacchetto con la Svezia –

“Non so quanti anni potrà ancora giocare. Sarà il suo fisico a decidere, ma con il suo entusiasmo, la sua volontà, Zlatan va oltre le difficoltà”, ha detto il tecnico.

La federazione svedese ha confermato che anche il capocannoniere del Blagult (62 gol in 118 presenze) non potrà onorare la sua convocazione per le gare di qualificazione ai Mondiali 2022 (Kosovo e Grecia il 9 e 12 ottobre). Da quando è uscito dal ritiro internazionale a marzo, ha giocato solo due partite per il suo paese.

Domenica è dunque dagli spalti che festeggerà questo traguardo di 40 anni che pochi calciatori professionisti riescono a raggiungere, soprattutto in una posizione così fisica.

“Questo è il miglior premio per la tua professionalità”, gli ha scritto sabato sulla Gazzetta dello Sport Roberto Mancini, che gli deve in particolare lo scudetto del 2008 con l’Inter, siglato grazie a una doppietta di “Ibra” a Parma (2-2 0).

Zlatan Ibrahimovic in maglia dell’Inter con il suo allenatore all’epoca Roberto Mancini sul prato del Parma in serie A il 12 novembre 2006 FILIPPO MONTEFORTE AFP / Archivi

Ibrahimovic “avrebbe meritato” di vincere il Pallone d’Oro, secondo l’allenatore italiano.

Lo svedese è attualmente quinto (e primo straniero) nella classifica dei giocatori più anziani ad aver segnato in Serie A.

Al prossimo gol supererà Francesco Totti (39 anni e 364 giorni). Ma non riuscirà ancora a battere in questa stagione il record assoluto di Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni). Per questo, ci vediamo dopo il 28 ottobre 2022…

© 2021 AFP