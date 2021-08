Italia: L’accesso agli stadi di Serie A è condizionato al corridoio verde

Il governo italiano ha dato il via libera all’apertura degli stadi al 50% della loro capienza, ma i tifosi possono entrare solo con una carta verde che dimostri di avere lo status di Covid. Buone notizie prima dell’inizio del campionato di prima divisione in Italia il prossimo agosto.

Il governo italiano ha annunciato giovedì sera che il corridoio verde sarà necessario per chiunque voglia accedere a un evento sportivo, cinema, teatro, museo, palestra o anche sedersi in un ristorante dal 6 agosto. Valentina Vezzali, il sottosegretario italiano allo Sport, ha chiesto che gli stadi all’aperto possano aprire al 75% della loro capienza.

Tuttavia, finora il governo ha dato il via libera solo al 50% della capacità e l’ha ridotta al 25% per le arene sportive al coperto. Questi sono i numeri massimi consentiti e sono validi solo se l’area si trova nella cosiddetta “zona bianca”, che significa il livello minimo di restrizioni. I distretti sono definiti dalla percentuale di cittadini attualmente in cura per il Covid.

Il Green Pass è anche noto come certificato digitale Covid dell’UE, che certifica che un individuo è stato vaccinato, ha ricevuto un risultato negativo del test entro 48 ore o si è ripreso da Covid-19 negli ultimi sei mesi. È riconosciuto in tutta l’Unione europea e diventerà in futuro una parte essenziale della lotta contro il Coronavirus.

Avevamo sperato che le discoteche in Italia riaprissero utilizzando la corsia verde, ma restano chiuse. Anche lo stato di emergenza per la pandemia è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021. La stagione di Serie A dovrebbe iniziare il 21 agosto, ma nessun club vende ancora abbonamenti biglietti perché ci sono molti dubbi su chi avrà accesso agli stadi .