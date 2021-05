Euro 2004: pareggio confortevole, eliminazione diretta italiana (FED)

L’Italia ha battuto la Bulgaria 2-1, ma gli svedesi e i danesi hanno segnato un comodo pareggio 2-2, e hanno continuato mano nella mano nella fase successiva e nel paese vicino i teorici del complotto contro gli scandinavi.

Il secondo gruppo nella fase finale di Euro 2004 è composto da Italia, Svezia, Danimarca e Bulgaria.

Sulla panchina azuri c’è Giovanni TrapattoniChi viene criticato dalla stampa italiana come la sua squadra fa fatica a trovare una rete.

Nelle prime due partite Gli italiani hanno pareggiato con gli scandinaviChi ha sconfitto i bulgari.

L’ultima gara Svezia e Danimarca si affrontanoMentre Del Piero affronta l’esclusa Bulgaria.

Anche se vincono gli italiani, Se nell’altra partita c’è un pareggio con un punteggio di 2-2 o superiore, la qualificazione va agli scandinavi.

L’opera era finita. A Guimaraes, Cassano ha segnato nel ritardo per 2-1 per la sua squadra, ma non è stato sufficiente.

Allo stesso tempo a Porto, Gli svedesi e i danesi pareggiano 2-2 e Johnson segna il risultato finale in 89 minuti..

Il Presidente della Federazione Italiana si occupa della Scandinavia, Buffon esprime la sua amarezza parlando della mancanza di fair playMa non cambia nulla.

Gli italiani sono tornati a casa, mentre gli svedesi ei danesi sono passati alla fase successiva.