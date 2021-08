Pjanic ha scosso… una sciarpa – torna in Italia

Non riusciva a entrare nello stampo per cui si stava preparando il Barcellona. Forse non ha avuto le possibilità che meritava di dimostrare di poter avere successo nel club. Ad ogni modo, Miralem Pjanic è ora a 1,5 piedi fuori dal Camp Nou. Questo è trasmesso dalla Spagna, e questo è ampiamente diffuso nella vicina Italia. Il centrocampista bosniaco completa, come tutto dimostra, la sua collaborazione con il Barcellona.

Si dice che il 31enne abbia già salutato diversi membri della squadra, dato che è iniziato il conto alla rovescia per la sua partenza dal Barcellona. L’allenatore blaugrana Ronald Koeman non è riuscito a inserire il giocatore esperto nella sua squadra. Forse l’olandese non l’ha affatto chiesto.

La domanda ora è quale squadra finirà con il centrocampista bosniaco. Lo scenario più probabile è il ritorno del giocatore a Torino e alla Juventus. I bianconeri, guidati da Massimiliano Allegri, cercheranno di tornare ai vertici del calcio italiano quest’anno. Un allenatore esperto vuole affidarsi a calciatori che sanno di poter fare il suo lavoro.

Con la benedizione di Laporta, Pjanic va alla Juventus

Pjanic è uno di questi. I due uomini hanno lavorato insieme in modo impeccabile in passato a Torino e hanno festeggiato due titoli consecutivi con la Juventus. Ora che entrambi hanno più esperienza, lavoreranno ancora una volta per lo stesso scopo. Il Barcellona proverà a vendere i diritti del giocatore per una bella cifra. I catalani non dimenticano che sono ancora in difficoltà finanziarie. Ogni vendita è una boccata d’aria fresca. Pjanic aveva un contratto piuttosto pesante, che di fatto non corrispondeva affatto a quanto aveva offerto alla squadra. La partenza della Bosnia è la soluzione migliore per tutte le parti. Un altro tentativo dell’amministrazione Bartomeu fallì miseramente.

