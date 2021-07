in Italia i caregiver si oppongono alla vaccinazione obbligatoria

Francia 2

Circa 500 caregiver italiani si oppongono alla vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19. Se specificano che non sono resistenti, intendono comunque condurre una battaglia democratica. “È un argomento di 52 pagine che è stato firmato da centinaia di medici, ma anche farmacisti e veterinari”, rapporto giornalista Alban Mikoczy, in diretta da Roma (Italia) per la 20 Ore di France 2, lunedì 5 luglio.

I caregiver si oppongono alla legge principalmente per due ragioni. “Dicono di essere costretti a correre dei rischi accettando questo vaccino, le cui conseguenze a lungo termine non sono ancora note. In secondo luogo, dicono che c’è una violazione del principio di uguaglianza, perché loro, professionisti della salute, sono sanzionati , il che non sarebbe il caso, ad esempio, per i commercianti o gli insegnanti”, precisa il giornalista, il quale aggiunge che questi professionisti hanno adito il tribunale amministrativo. Il tribunale di Brescia sarà il primo a pronunciarsi il 14 luglio. “L’Italia è l’unico Paese, per il momento, ad aver fatto ricorso alla vaccinazione obbligatoria per le badanti. Ricordiamo che il 97% delle badanti ha accettato questa vaccinazione”, conclude Alban Mikoczy.