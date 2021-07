Spagna: palinsesto, canale TV, composizione… Info sulla partita di calcio

ITALIA – SPAGNA. Martedì 6 luglio, la prima semifinale di Euro 2021 di calcio vede Squadra Azzura contro La Roja. Trasmissione TV, streaming… Su quale canale ea che ora guardare la partita? Scopri anche la probabile composizione delle due squadre.

È un classico del calcio europeo e mondiale che apre questo martedì le semifinali dell’Euro: Italia e Spagna si sono già incrociate trentasette volte in passato e durante ciascuno degli ultimi tre Europei: nei quarti di finale di 2008 (0-0, qualificazione spagnola ai rigori), in finale nel 2012 (vittoria spagnola 4-0) e agli ottavi di finale nel 2016 (vittoria italiana 2-0). Questo nuovo duello si preannuncia piuttosto indeciso anche se la Suadra Azzura che nel girone precedente ha fatto la sua figura dominando il Belgio (2-1) mentre La Roja ha inciampato a lungo contro la Svizzera prima di uscire dai rigori (1 -1, 3-1 nelle schede). Non abbastanza, però, per frenare l’ambizione degli uomini di Luis Enrique. “Ho detto all’inizio del torneo che eravamo tra le prime otto squadre, senza esagerare, ora siamo nelle migliori quattro squadre del torneo e sarebbe ridicolo ora non pensare alla finale”, ha detto l’allenatore. della selezione spagnola prima dell’incontro.

Incontra a 21:00, questo martedì 5 luglio 2021, per il calcio d’inizio della semifinale Italia – Spagna, che si svolgerà dallo stadio di Wembley, a Londra (Inghilterra) La partita sarà arbitrata dal tedesco Felix Brych (41), che ha già arbitrato agli ottavi di finale tra Portogallo e Belgio (0-1) poi nei quarti di finale tra Inghilterra e Ucraina (4-0) in questo Europeo

Dal lato italiano, Roberto Mancini sarà privato per questa semifinale del suo lato sinistro Leonardo Spinazzola, gravemente infortunato al tendine d’Achille nel turno precedente e dovrebbe assumere Emerson per sostituirlo. La probabile composizione dell’Italia : Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson – Barella, Jorginho, Verratti – Chiesa, Immobile, Insigne. Nel campo spagnolo, Luis Enrique dovrebbe ancora una volta organizzare la sua formazione iniziale nel 4-3-3. Pabo Sarabia, infortunato alla coscia, è molto incerto e dovrebbe lasciare il posto a Dani Olmo. La probabile composizione della Spagna : Simon – Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba – Koke, Busquets, Pedri – F. Torres, Morata, Olmo.

Questo è TF1 che assicurerà la trasmissione televisiva in chiaro di questo confronto tra italiani e spagnoli, con i commenti di Grégoire Margotton e Bixente Lizarazu. L’incontro sarà a seguire anche sul canale beIN Sport 1.

Martedì sera sarà disponibile anche la trasmissione in streaming di questa semifinale di Euro 2021 tra Italia e Spagna: appuntamento sul sito mytf1 (accesso gratuito) o sulla piattaforma beIN Connect (accesso a pagamento).

Vi ricordiamo inoltre che vi proporremo di vivere in diretta la partita commentata martedì sera, in questa pagina, con l’evoluzione del punteggio e il riassunto degli highlights in diretta, quindi le prime reazioni degli attori di questa prima semifinale del Calcio Euro 2021.