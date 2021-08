In Ile-de-France, settembre sarà “grigio”

La Torre Eiffel, dall’effimero Grand Palais installato sul Champ-de-Mars, a Parigi, il 9 giugno 2021. François Morey / A

Non tornando più, ci racconteremo presto della Parigi turistica come la leggenda dei Bretoni, i gruppi di giapponesi che hanno sostituito il corrigan: “Alcuni dicono che a quei tempi dovevi fare la fila per scalare la Torre Eiffel…” Nella primavera del 2020, gli albergatori cercavano settembre. In autunno aspettavano la primavera del 2021, un ciclo che ora sembra infinito perché il ritorno a scuola sta arrivando, ma non i clienti. I ranger prendono il telescopio: stiamo già accendendo la candela di fine anno.

All’inizio di agosto, un terzo dei professionisti intervistati dall’Assessorato Regionale al Turismo si aspettava uno sviluppo positivo della propria attività all’inizio dell’anno scolastico. “Gli echi che ho sono disastrosi, Conferma Frank Troy, delegato Ile-de-France per il National Group of Independents (GNI), un’organizzazione per i datori di lavoro nel settore alberghiero e della ristorazione. Né possiamo credere che sia colpa del corridoio fognario: non è questo il problema a Parigi, dove i clienti ottengono il permesso. Ma finché l’epidemia non si placherà in modo sostenibile, non possiamo sperare di riprendere l’attività. “

Emmanuel Sauvage, presidente dell’esclusivo gruppo di hotel Evoque, lo considera il meno disastroso “Il semaforo diventa verde grazie al corridoio fognario, che permette di organizzare eventi”. “Potenziali movimenti sociali e difficoltà occupazionali” È più preoccupato per il livello ancora basso di prenotazioni, tra il 25% e il 30% a settembre nei suoi quattro hotel parigini.

estate uggiosa

Non sorprende che l’estate sia stata cupa come il tempo, anche se in anticipo rispetto al 2020. Ile-de-France, dove il turismo rappresenta il 9% dell’occupazione salariata e il 7% del PIL, guardava con invidia le coste traboccanti di gente, difficilmente infastidito dall’epidemia Corridoio sanitario in piena estate.

La Compagnie des Bateaux-Mouches naviga solo nei fine settimana, da fine luglio. I clienti locali includevano la presenza al Parc Astérix e Disneyland Paris, dove si raggiunge regolarmente un tonnellaggio di 28.000 visitatori al giorno, secondo una fonte sindacale. Ma il numero di visitatori della Torre Eiffel è tre volte inferiore rispetto allo stesso periodo in tempi normali e il Louvre è quattro volte inferiore. I francesi sono in maggioranza.

Secondo il Paris Tourism and Convention Bureau, la Grande Parigi attirerà tra 3,6 e 4,7 milioni di turisti tra giugno e agosto, meno della metà della cifra del 2019. Le prenotazioni, a luglio, avrebbero dovuto seguire una curva inversa di una curva variabile delta.

