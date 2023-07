L’economia della Corea del Sud è tra le prime 10 al mondo ed è al 13° posto nel 2022

(foto d’archivio Yonhap)

SEOUL, 12 luglio (Yonhap) – La Corea del Sud non è riuscita a mantenere il suo posto tra i primi 10 paesi più ricchi del mondo per il terzo anno consecutivo ed è scivolata al 13° posto lo scorso anno per PIL nominale. ) a $ 1,673 miliardi, la Banca di Corea ha stimato mercoledì.

Gli Stati Uniti sono in testa alla classifica con un PIL di 25,462 miliardi di dollari, seguiti dalla Cina (17,876 miliardi di dollari). I dieci paesi più ricchi del mondo includono, nell’ordine, Giappone ($ 4,225 miliardi), Germania ($ 4,075 miliardi), Regno Unito (3,079 miliardi), India (3009 miliardi), Francia (2779 miliardi) e Canada (2143). miliardi), Russia (2.050 miliardi) e Italia (2.010 miliardi).

La quarta economia asiatica è stata preceduta da Brasile (1,874 miliardi, 11°) e Australia (1,702 miliardi, 12°), seguite da Spagna (1,520 miliardi, 14°) e Messico (1,459 miliardi, 15°). Così, la Corea del Sud ha perso tre posizioni dopo aver occupato il decimo posto nel 2021 con un PIL nominale di 1,810 miliardi di dollari davanti a Russia (1,778 miliardi, 11° posto), Australia (1,734 miliardi, 12° posto) e Brasile (1,608 milioni di dinari, 13° posto). . Questi tre paesi hanno superato la Corea del Sud l’anno scorso.

Dopo che l’economia sudcoreana si è classificata al 10° posto per la prima volta nel 2005, non è stata in grado di rientrare nella top 10 fino al 2018, quando ha riguadagnato il 10° posto prima di scendere di due posizioni fino al 12° nel 2019. Nel 2020, la Corea del Sud è diventata ancora una volta Altri La decima economia più grande del mondo e ha mantenuto questa posizione l’anno successivo prima di scivolare al tredicesimo posto l’anno scorso.

Tale calo è dovuto principalmente all’apprezzamento del dollaro USA. In termini di valuta locale, lo scorso anno il PIL nominale della Corea del Sud ha raggiunto i 2.161,8 trilioni di won, in aumento del 3,9% rispetto all’anno precedente ma in calo del 7,9%, una volta convertito in dollari USA, a seguito di un deprezzamento medio annuo del 12,9% della valuta locale rispetto alla valuta locale . . dollaro.

Inoltre, è improbabile che la quarta maggiore economia asiatica appaia di nuovo tra le prime 10 quest’anno, poiché il Fondo monetario internazionale ha ridotto le sue previsioni di crescita economica per la Corea del Sud all’1,5% da un precedente 1,7% e un dollaro più forte. continuo.

