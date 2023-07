Il senatore italiano sottolinea l’impegno di Sua Maestà nella promozione dei valori democratici e della libertà

Mercoledì 5 luglio 2023 alle 20:36

Roma – Il presidente della Commissione “Politiche dell’Unione Europea” del Senato italiano ed ex ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata ha ribadito mercoledì a Roma la visione di Sua Maestà il Re Mohammed VI in materia di lotta all’estremismo. E l’impegno del re a consolidare i valori democratici e la libertà.

In una dichiarazione alla stampa, al termine di un incontro con il ministro degli Esteri, della Cooperazione africana e dei marocchini all’estero, Nasser Bourita, il senatore italiano ha affermato che questi temi richiedono piena attenzione a livello bilaterale e multilaterale.

L’ex capo della diplomazia italiana ha affermato di aver discusso con Bourita delle relazioni bilaterali tra Marocco e Italia, che si stanno sviluppando in modo “molto positivo e completo”, in termini di scambi politici, cooperazione su questioni di sicurezza, economia e clima sfide. , nonché la partecipazione ad organizzazioni multilaterali in cui i due Paesi cooperano in modo “molto attivo” nonché per quanto riguarda le relazioni tra il Marocco e l’Unione europea.

Ha inoltre accolto con favore il partenariato “strategico, molto avanzato e speciale” tra il suo Paese e il Marocco, osservando che i due Paesi condividono una preoccupazione per la “proliferazione di gruppi e piccole entità sparse in Africa” ​​che minacciano la stabilità e la sicurezza nella regione . continente.

De Sant’Agata ha anche ricordato “importanti convergenze” tra il governo italiano e la “visione umana, egualitaria e sostenibile” dello sviluppo auspicata dal Marocco.

Mercoledì 5 luglio il Ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e degli Espatriati Marocchini effettuerà una visita di lavoro in Italia su invito del suo omologo italiano, Antonio Tajani.

Questa è la prima visita di Bourita in Italia dopo che Tajani è stato nominato nell’ottobre 2022 Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana.