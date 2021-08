La trasformazione digitale al centro della ripresa europea

Più di un anno dopo l’accordo del piano di rilancio europeo senza precedenti, gli Stati membri hanno iniziato a ricevere i primi soldi. Tale assistenza, in particolare, dovrebbe consentire di finanziare la digitalizzazione dell’economia europea.

Almeno il 20% degli importi stanziati dall’Unione Europea deve essere utilizzato per la trasformazione digitale – Crediti: MicroStockHub/iStock

Di fronte alla pandemia di Covid-19 e alle sue principali conseguenze economiche e sociali, gli Stati membri stanno lavorando duramente per attuare i propri piani nazionali di ripresa, alimentati dai fondi della prossima generazione dell’Unione europea. A metà agosto sono stati effettuati i primi pagamenti, a un anno dallo storico accordo del piano di rilancio europeo da 750 miliardi di euro al Consiglio europeo di luglio 2020. L’erogazione di questi fondi è subordinata al rispetto degli obiettivi fissati dalla Commissione Europea , ogni Paese doveva presentare a Bruxelles il programma di riforma e il suo investimento, giustificando il suo allineamento con le priorità dell’Esecutivo europeo.

Tra questi ci sono le transizioni verdi e digitali. “Durante la pandemia, abbiamo visto come le tecnologie digitali siano diventate centrali nelle nostre vite. Il digitale sarà una pietra miliare dei nostri sforzi di ripresaThierry Breton ha annunciato lo scorso giugno.

Cosa sono le somme digitali?

La maggior parte del piano di rilancio europeo, soprannominato Recovery and Resilience Facility da 672,5 miliardi di euro, viene immesso nei programmi nazionali. Tale strumento assume la forma di sovvenzioni (fino a 312,5 miliardi di euro) e prestiti (fino a 360 miliardi di euro). Se i paesi europei hanno già beneficiato dei primi pagamenti, i loro pagamenti saranno distribuiti fino al 2025.

A fine aprile Francia, Germania, Italia e Portogallo hanno presentato alla Commissione Europea un “Piano nazionale per la ripresa e la resilienza” (PNRR). Un documento attestante che le procedure per le quali è richiesto il sostegno europeo corrispondono a un certo numero di Standard.

Tra questi requisiti, individuati nel luglio 2020 e poi affinati dai servizi dell’UNHCR, c’è l’impegno a destinare almeno il 20% dei fondi alla trasformazione digitale. Ciascuno Stato membro è libero di destinare una quota maggiore, fermo restando il rispetto degli altri requisiti fissati da Bruxelles, ovvero la destinazione del 37% della spesa agli obiettivi ambientali europei e il rispetto delle raccomandazioni per ciascun Paese nel semestre europeo.

Dettaglio spesa “verde” e “digitale” per piani nazionali di rilancio e resilienza – crediti: Bruegel

in un analisi comparativa Tra i primi venti piani nazionali presentati dagli Stati membri, il Bruegel Institute sottolinea che ci sono grandi disparità nell’allocazione delle spese all’obiettivo digitale. Pertanto, gli autori osservano cheI paesi che ottengono importi relativamente inferiori in percentuale del loro PIL hanno introdotto piani che si concentrano sulla spesa verde e digitaleCosì la Germania stanzia 14,7 miliardi di euro per la trasformazione digitale, ovvero il 52,5% dei 28 miliardi di euro di sussidi.Slovacchia, Romania e Lituania intendono invece destinare circa il 20% dei fondi loro assegnati.La Francia ha anticipato del 25%, dal momento che il calo regolazione (21 %) Allora Valutazione servizi di commissione.

Il Valutazione ufficiale Classifica i progetti in base a sei obiettivi, tra cui la “trasformazione digitale”. Tuttavia, come spiega Bruegel, questa classificazione arbitraria non è sempre appropriata per i confronti. In effetti, la maggior parte dei progetti e delle riforme proposte dagli Stati membri copre diversi pilastri: a volte sono difficili da classificare.

Infine, 77,5 miliardi di euro del piano di risanamento hanno completato il meccanismo di recupero e resilienza. Questo denaro non sarà pagato direttamente ai paesi, ma integrerà i programmi europei, come Horizon Europe for Research and Innovation, o il New Fund for the Equitable Transition. Alimenterà inoltre, attraverso l’iniziativa REACT-EU, fondi strutturali come il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che le regioni francesi utilizzano per sostenere le loro strategie digitali.

Quali sono gli obiettivi?

Gli importi impegnati nell’ambito dello strumento per il recupero e la resilienza dovrebbero consentire agli Stati membri di “contratto digitale“, su iniziativa della Commissione Europea. Nel marzo 2021, il CEO europeo ha presentato i suoi obiettivi per la trasformazione digitale dell’Europa entro il 2030, suddivisi in quattro categorie principali: competenze, infrastrutture digitali e sostenibili, trasformazione digitale aziendale e digitalizzazione dei servizi pubblici.

In particolare, l’Unione europea spera di affrontare il “carattere elettronico” garantendo che l’80% della popolazione abbia competenze digitali di base. secondo Eurostat, seuls 56 % des Européens se trouvaient dans ce cas de figure en 2019. La Commission souhaite égallement doubler la part de l’UE dans la production de semi-conducteurs ou encore permettre à l’ensemble des citoyens d’accéder à leursé dossiauxersm On -linea.

Gli obiettivi che il Piano nazionale francese di recupero e resilienza sta lavorando per raggiungere. Il documento è stato approvato dai servizi della Commissione il 23 giugno e il documento dettaglia le azioni in questa direzione: “Stimiamo di poter formare 5 milioni di francesi lontano dalla tecnologia digitale in 3 anni e generare più di 1,4 miliardi di euro in benefici economici, anche in termini di potere d’acquisto dei francesi.La Francia ha anche proceduto a reclutare 4.000 consulenti digitali per organizzare seminari di formazione.In risposta a una domanda di All of Europe alla Cyber ​​​​Week di Parigi lo scorso giugno, il membro del Parlamento LREM Valéria Faure-Muntian ha chiarito che l’obiettivo era già stato fissato. .”I circuiti di allenamento ci sono [avant la crise], che sono stati integrati per fornire più scelte ai cittadini più velocementeLei spiegò.

Infine, 2 miliardi di euro dovrebbero contribuire allo sviluppo della tecnologia digitale nel settore sanitario, e 240 milioni di euro saranno destinati al piano “France Très Haut Débit”, che mira a coprire l’intero territorio con le fibre.

Obiettivi che potrebbero non essere raggiunti nonostante gli importi impegnati. Questa è l’osservazione fatta da Deloitte in A analisi comparativa 20 piani nazionali di stimolo. “Potrebbero essere necessari ulteriori investimenti pubblici e privati ​​in alcune aree per raggiungere gli obiettivi, in particolare infrastrutture, competenze digitali e digitalizzazione aziendaleI risultati interessano tutti gli Stati membri coinvolti: non si risparmia nemmeno la Germania, che dovrebbe destinare all’obiettivo digitale il 52% dei fondi Ue di prossima generazione, infatti solo il 33% delle famiglie tedesche è connesso a reti high start. è significativamente inferiore alla media europea (44%).