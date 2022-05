Il vertice speciale USA-ASEAN: un altro tentativo di provocare la Cina?

Il 12 e 13 maggio, l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) e gli Stati Uniti hanno tenuto un vertice speciale a Washington, DC per celebrare quattro decenni e mezzo di relazioni di dialogo tra l’ASEAN e gli Stati Uniti. Dopo il vertice, la Casa Bianca ha immediatamente rilasciato la Joint Vision Statement, fornendo al pubblico maggiori informazioni sull'”impegno duraturo” degli Stati Uniti nei confronti dell’ASEAN.

Il manifesto di oltre 2.500 parole traccia un quadro completo di cooperazione tra gli Stati Uniti e l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, che copre le relazioni economiche, la cooperazione marittima, la pace, le relazioni interpersonali, lo sviluppo subregionale, le tecnologie, i cambiamenti climatici, ecc.

Nell’attuale contesto della competizione strategica complessiva tra Stati Uniti e Cina, in cui l’ASEAN è diventato un punto focale sul campo di battaglia, alcune parti della dichiarazione meritano un’attenzione particolare.

Interdipendenza economica: la nuova cooperazione sposterà l’equilibrio?

La dichiarazione affronta vari argomenti relativi alle relazioni economiche e alla connettività, come il commercio e gli investimenti, le infrastrutture e le catene di approvvigionamento, nonché alcuni modi concreti per attuare una nuova cooperazione, come l’accordo quadro ASEAN-USA per il commercio e gli investimenti e la partecipazione economica estesa. Piano d’azione delle iniziative.

Anche se non esplicitamente dichiarato, il contenuto di questa sezione della dichiarazione è ampiamente conforme all'”Indian and Pacific Economic Framework” (IPEF) degli Stati Uniti. L’IPEF è uno sforzo degli Stati Uniti per contrastare l’influenza della Cina e ripristinare la sua leadership economica nella regione Asia-Pacifico. Prima del vertice, il concetto di IPEF era molto vago.

Al momento, il commercio della Cina con l’ASEAN è molto più di quello degli Stati Uniti. Inoltre, attraverso il Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), di cui gli Stati Uniti non fanno parte, la Cina sta diventando sempre più integrata con l’ASEAN.

Di recente, la Cina ha presentato domanda per aderire all’Accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico (CPTPP) dal quale l’allora presidente Donald Trump si è ritirato. Anche gli Stati Uniti sono in ritardo rispetto alla Cina negli investimenti infrastrutturali, con la Belt and Road Initiative cinese che ha avuto un lodevole successo nell’ultimo decennio.