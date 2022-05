Il Madagascar firma la Carta della SADC per fermare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Il Madagascar, la nazione insulare nell’Oceano Indiano, sta per impegnarsi nell’iniziativa della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe (SADC) per monitorare e controllare la pesca.

L’iniziativa, denominata ufficialmente Centro regionale di coordinamento del controllo e del controllo della pesca (SADC), mira a combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e la relativa criminalità ittica.

La Carta della SADC che istituisce l’MCSCC fornirà un quadro giuridico per la sua istituzione e operatività. L’MCSCC coordinerà le azioni relative al controllo e al controllo della pesca (MCS) nella regione della SADC.

Alla cerimonia della firma, il ministro della pesca e dell’economia blu del Madagascar, il dottor Pubert T Mahatante, ha affermato che la pesca INN è un problema globale che richiede un approccio globale e ha invitato gli Stati membri della SADC a cooperare per trovare una soluzione regionale.

Il Madagascar dispone di una rete di infrastrutture di monitoraggio, controllo e sicurezza marittima, che andranno a beneficio degli sforzi regionali per combattere la pesca INN e la criminalità connessa alla pesca. Il paese è strategicamente posizionato come sub-hub per fornire un migliore coordinamento degli sforzi subregionali nel sud-ovest dell’Oceano Indiano.

La nazione dell’Oceano Indiano sarà il decimo paese della SADC ad entrare a far parte dell’MCSCC. Gli altri paesi sono Angola, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Sud Africa, Tanzania e Zambia.