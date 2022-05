sentirsi a proprio agio | Imprenditore “impressionato” dalla resilienza di Dumisani Ngobisi, offre allo studente un lavoro a tempo indeterminato

“La storia di Ngobese ha risuonato con le mie esperienze.

“Anch’io sono stato allevato da mia nonna in una famiglia numerosa, ma la nostra perseveranza ci ha resi quello che siamo. Voglio assicurarmi che Ngobese sia in grado di guadagnarsi da vivere, in modo che anche lui possa contribuire alla sua famiglia. Tutto ciò di cui ho bisogno da lui è rispetto per il lavoro”.

Ha detto: “Mia nonna era una venditrice ambulante e l’unica capofamiglia nella casa in cui c’erano più di 10 bambini”. Purtroppo per Dumisani, sua nonna non ha potuto fare il viaggio per vederlo laurearsi a causa di problemi di salute.[3/7)[3/7)#Regno Unito 2022 pic.twitter.com/CqE7IRX7VR – Università KZN (UKZN) 13 maggio 2022

Mathibele ha detto che ci sono altri posti vacanti, ma ne ha creato uno speciale per Ngobezi, che inizierà a lavorare lunedì.

“Certo, gli affari non sono per tutti… Quello che faremo è scoprire quali sono i suoi sogni e li completeremo”, ha detto Mathibele.