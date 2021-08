Il trailer di PS5 abbandonato non viene visualizzato poiché Blue Box segnala problemi tecnici

Aggiornare: Blue Box Game Studios ha fornito un aggiornamento per abbandonato ritardo del rimorchio. Scrivi Twitter“Il ritardo sta impiegando più tempo del previsto. Ci stiamo lavorando pienamente. Vi ringraziamo per la vostra pazienza e ci scusiamo per questo”.

Non ci sono informazioni su cosa è andato storto o quando verrà risolto.

Storia originale: Il primo trailer integrale del gioco di sopravvivenza per PlayStation 5 su, dovrebbe debuttare il 10 agosto nel titolo App Realtime Experience pre-rilasciata, ha perso la sua finestra di rilascio. E il misterioso sviluppatore di giochi, Blue Box Game Studios, ha promesso di farlo Il filmato debutterà alle 21:00 CET – Ma più di quattro ore dopo aver segnalato “problemi tecnici”.

“Stiamo lavorando per ottenere [the patch] vivi il più velocemente possibile” La squadra ha detto. “Ci scusiamo per il disagio.” dopo due ore , Ha aggiunto: “Ci stiamo ancora lavorando. Ci scusiamo sinceramente per l’inconveniente”. L’idea era, pensiamo, che l’app sarebbe stata aggiornata su PS5 in modo che i fan potessero guardare il trailer, che viene mostrato in tempo reale sulle loro console.

Ci sono due possibilità qui: Blue Box Game Studios si è reso conto che il rilascio di una patch PS5 in un programma era impossibile, specialmente con il modo in cui Sony sta facendo in questi giorni. Invece, in realtà non ha ancora un trailer completo da mostrare e semplicemente si guadagna più tempo. Dopotutto, non è la prima volta Lo sviluppatore ha mancato una scadenza.

siete pronti? pic.twitter.com/4oI5FjgDFE– BLUE BOX Game Studios (BBGameStudios) 10 agosto 2021

Ha mostrato una breve clip di cinque secondi, presumibilmente dal trailer, in Twitter all’inizio della giornata. Il generatore di rumore mostra semplicemente un pavimento di legno e un uomo vestito che cammina su di esso. Come è diventato popolare con questo gioco, l’impegno è in superficie: ha attirato quasi 10.000 Mi piace al momento della scrittura – questi sono il tipo di numeri di cui i film AAA sarebbero orgogliosi.

Sfortunatamente, mentre scriviamo, non c’è nient’altro da vedere se non le scuse dello sviluppatore olandese. Le cose potrebbero cambiare da un giorno all’altro e ovviamente ti aggiorneremo quando ne sapremo di più.