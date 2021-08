Goditi i nuovi adesivi “Friends Are Family” su WhatsApp

Gli adesivi sono il nuovo linguaggio ben compreso, amato e utilizzato dagli utenti dei social media su tutte le piattaforme, poiché costituiscono uno dei modi più creativi per comunicare.

Le persone usano gli adesivi per esprimere i propri sentimenti, atteggiamenti o condividere l’umorismo in modo non verbale.

Approfittando della popolarità degli adesivi tra le generazioni più giovani, ogni giorno vengono rilasciati nuovi pacchetti di adesivi. Anche WhatsApp, di proprietà di Facebook, si impegna molto nel lancio di alcune nuove e interessanti applicazioni di volta in volta.

È stato rilasciato un nuovo pacchetto di adesivi chiamato “Friends Are Family” che può essere scaricato gratuitamente. L’handle di Twitter che ha rilasciato aggiornamenti su WhatsApp, WABetaInfo, sottotitolava l’immagine del pacchetto di adesivi: “”Friends Are Family” è ora disponibile come nuovo pacchetto di adesivi WhatsApp, su WhatsApp per iOS e Android.”

L’artista grafico messicano WOAO ha prodotto il pacchetto di adesivi lanciato di recente. Una foto condivisa da WABetaInfo recita: “Un buon amico può far sparire un problema o trasformare un buon momento in un grande momento! Quindi ecco un pacchetto per te e la tua famiglia preferita: il tuo migliore amico!”

Gli adesivi “Friends Are Family” sono progettati intorno all’amore, ai ricordi, alla felicità, alla tristezza, alla rabbia e alla celebrazione. L’artista messicano WOAO ha un nome per disegnare immagini 3D multicolori con caratteristiche sorprendenti.

Deglutisce con moderazione in colori selezionati, tra cui rosso, viola, rosa e viola. Con pochi colori della sua pittura, dipinge i suoi personaggi con lineamenti esagerati e parti del corpo sproporzionate. Il suo stile grafico ricorda lontanamente “fuga di pollo.

Il pacchetto di adesivi è gratuito e disponibile per il download su dispositivi iOS, Android e desktop, indipendentemente dalla versione di WhatsApp in uso. Dopo averlo scaricato, puoi aggiornare l’app per evitare errori e altri problemi.