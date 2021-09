Il taccuino magico: Italia – Narrazione online per bambini

Per il secondo anno consecutivo, Federazione Ellenica Americana i regali taccuino magicoUna serie di storie con racconti dal mondo e attività per bambini.

La serie è curata e presentata dall’attrice Eleni Defne.

La quinta fiaba ha luogo sabato 9 ottobre in un 11:00.

Magic Notebook è tornato con un nuovo umore e ancora una volta salpa per lunghi viaggi verso destinazioni fantastiche! Nella quinta avventura della serie, partiamo dall’Italia e guidiamo verso un’isola misteriosa. Un’isola che non si ferma e si allarga lungo la strada, si viaggia per mari e oceani… Portate un pezzo di fango e un po’ di sabbia dal mare e venite a scoprirla insieme!

♦ La serie di eventi è stata T.taccuino magico» Destinato ai bambini della scuola primaria.

Ποιείται che si tiene ogni mese, In linea tramite Zoom.

l’accesso è Gratuito (previa registrazione) per tutti i bambini.

Qualche parola su Eleni Defne

Eleni Daphne è nata al Pireo nel 1988. Si è laureata alla Karolos Kon School of Dramatic Art e all’Università di Economia e Commercio di Atene. Ha frequentato seminari con Andreas Manolikakis (ex capo del programma di laurea del Dipartimento di Stato presso l’Actors Studio di New York) su Actors Studio Style, Lydia Konordo, Thomas Moskopoulos, Akila Karazesis e Demetris Emelos. Si occupa di musica moderna e tradizionale con coach Areti Toposide. Ha suonato in atti musicali classici e moderni a KTHBE, Jenny Carzi Theatre, Angelon Fema, Gloria Theatre, Pajeon Theatre, ecc. È membro fondatore del gruppo teatrale “Jefaira” e del Flow Group (teatro per bambini alla radio ERT e giochi per bambini a Dar Al-Adab e Arts). Ha partecipato in TV alle serie “Love After” (Alpha) e “The Return” (ANT1).

Informazione

Data dell’evento Sabato 9 ottobre, 11:00

Titolo Online tramite Zoom

Guardando gratuito Con le preiscrizioni qui: https://events.hau.gr/paidikes-ekdhlwseis/

Direzione dell’informazione e della cultura (2103680052), [email protected], www.hau.gr/culture