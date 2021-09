OAED: Assunzione con indennità salariale fino a € 550 – al via le domande

L’assunzione riguarda i disoccupati di età superiore ai 30 anni

La presentazione inizia alle 12:00 di mercoledì applicazioni elettroniche Aziende da assumere 1000 disoccupato, dai 30 anni in su, nelle regioni dell’Attica e dell’Egeo meridionale, in una nuova area Carriere A tempo pieno come pubblicizzato OAED.

I beneficiari sono tutte le aziende private che operano nelle aree sopra menzionate.

La durata del sostegno è di 12 mesi e il sussidio per salari e oneri non salariali ammonta a 450 euro mensili per l’occupazione dei disoccupati e 550 euro per l’occupazione dei disoccupati di lunga durata (oltre 12 mesi).

I beneficiari sono i disoccupati di età pari o superiore a 30 anni che sono stati iscritti all’OAED per almeno un mese.

Processo di candidatura

Per partecipare al programma, le aziende interessate presentano i posti vacanti elettronicamente, specificando la specializzazione e il livello di istruzione richiesti. Quindi, i consulenti del lavoro OAED nominano i candidati idonei per l’azienda, in base alle qualifiche richieste per il posto vacante, quindi l’azienda seleziona tra i candidati e assume i disoccupati.

Il budget totale per il programma è 6 milioni di euro Sarà coperto dalle Risorse dell’OAED.

Per inviti generali e informazioni dettagliate, gli interessati possono visitare: www.oaed.gr.

