Il Supernatural Show di Milano di Donaroma … il “mastica” italiano!

Gianluigi Donnarumma è giustamente considerato uno dei migliori portieri, non solo in Italia ma nel mondo. Il portiere del Milan ha vinto un “titolo” che ha definito il nuovo Buffon, anche se era ancora abbastanza presto per paragonarlo al grande portiere italiano della Juventus.

Certo, un portiere Donaroma sarà contro più squadre. Da parte sua, il Milan vuole mantenere il portiere stagionato sulla lista per molti anni. La loro relazione potrebbe aver attraversato quaranta ondate, ma ora tutti i problemi sono stati superati.



Ma il problema principale che i rossoneri devono affrontare nella luce estiva è quello che accadrà con il contratto del portiere 21enne che scadrà a giugno. L’intenzione di Milano è di trattenerlo per altri tre anni.

Nello specifico, il Milan ha fatto un’offerta ufficiale alla squadra italiana, offrendogli un contratto di collaborazione triennale con un utile annuo di 7,5 milioni di euro! A conferma che attualmente addebita 6 milioni di euro. Stiamo sicuramente parlando di aumentare il coraggio αύξηση!

E mentre tutto ha dimostrato che stiamo andando verso un accordo, il direttore di Donaroma sta mettendo degli ostacoli, secondo i media italiani. Mino Raiola, nonostante sia soddisfatto … dell’aumento, non vuole che il suo cliente si attenga a un contratto triennale, ma con … un anno!

Sa che molte squadre faranno proposte coraggiose per prenderlo. I milanesi invece non sono pronti a trattenersi.

Resta da vedere cosa reagirà Donaroma, che ha dichiarato che la priorità è restare al Milan.

