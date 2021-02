Tour de la Provence, vincitore del primo giorno Ballerini

Il Tour de la Provence di quattro giorni è iniziato giovedì 11 febbraio. La tappa del primo giorno, Aubagne-Six Fours les Plages, è stata la gara più lunga con una lunghezza di 179,3 km. Il francese Julien Alavelipe ha esordito in casa indossando la maglia del campione del mondo. Lo ha fatto in modo impressionante essendo stato negli ultimi 70 chilometri di gara in un gruppo separato, insieme a Gianni Moscone (Ineos Grenadiers) e Julio Ciccone (Trek Segafredo) e ha vinto una gara intermedia ed è stato il primo a completare la scalare Montee du Brulat e Montee du Camp. Catturato da Peloton negli ultimi 1.700 metri ma continuando a premere per aiutare il compagno di squadra Deceuninck-QuickStep, l’italiano Davide Ballerini si è trovato in una posizione perfetta nell’ultima gara per rivendicare e vincere alla fine.

Ballerini ha avuto la meglio su Arnaud Demare (Groupama-FDJ) che ha mostrato il candidato di punta negli ultimi metri. Nasser Bouhani (Arkia Samsik) ha completato i primi tre nella sua seconda apparizione quest’anno dopo la superstar De Besseg, che ha iniziato forte conquistando il secondo posto nella prima giornata. Questa è stata la quinta vittoria professionale di David Ballerini e la seconda con Deceuninck-QuickStep a cui si è recato nel 2020. Alaphilippe ha finalmente concluso il primo set, al 54. Secondo giorno della gara, Cassis Manosque, a 170,6 km.