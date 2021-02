È così che vengono coniate in Italia le monete e le banconote Maradona

Banconote da emettere nel sud Italia

Italia Era una delle terre promesse Diego Maradona. La star mondiale ha saputo brillare nel sud del paese europeo ed è diventata una leggenda con Napoli. Nonostante il dolore causato dalla sconfitta finale Coppa del mondo 1990, Sviluppatasi in questa regione, la Pelosa ha lasciato un segno indelebile nel cuore di ogni tifo.

Ecco come seguono le autorità Castellino del PevernoÈ una città Molise In provincia Campobasso, chi è questo Approvato per l’emissione di 2000 monete Per onorare il miglior calciatore di sempre, eIscritto il 25 novembre E stanno aspettando Stampa i biglietti con il numero Dicks.

Mentre questi bonus Non è una moneta a corso legale, Poiché ciò costituirebbe una violazione con la zecca e l’Unione europea, le monete maradiane che sono state coniate con esse Il valore di Ducatin (Due euro) e Utilizzabile per la commercializzazione in tutti i negozi ufficiali Castellino.

Nell’Italia meridionale furono coniate 2.000 monete recanti la statua del dieci

La moneta della Pelosa mostra un’immagine Maradona Da un lato e uno scudo Altre armi bourbon. “Maradona mi ha fatto sentire un vero eroe, Un vero uomo su un piano di parità con gli altri. Per quello che era e per come si è trasmesso nel corso della sua carriera, ho lasciato l’ospedale dove lavoravo per tornare al Sud sapendo che al Sud posso anche guadagnare e guadagnare e sentirmi libero nel ‘Nord che continua a sfruttare le risorse“Il sindaco locale ha spiegato, Enrico FrattangeloDopo che l’azione è stata annunciata.

Questa iniziativa è stata una delle tante che il genio calcistico di Fiorito è stato onorato in tutto il mondo. Allo stesso modo del consulente italiano Luigi Di Maio, Chi vuole organizzare “Trio per la pace” a Napoli Il luogo di nascita delle squadre nazionali ItaliaE il argentino E il Inghilterra Come simbolo perIl potere di unire i popoli che lo sport possiede».

Al Bell 50, Maradona sembra sollevare la Coppa del Mondo in Messico In una delle 100 stelle del calcio al sole della bandiera argentina Ci sono anche conti nelle mani di Dio

“L’idea è stata inviata al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e alle competenti autorità italianeIl funzionario dell’epoca disse del famoso personaggio scomparso il 25 novembre 60 anni.

Ha detto: “Spetterà alle autorità la fattibilità e la scadenza, anche se sarà difficile tenere un’audizione, a meno che non completeremo il periodo di vaccinazione e l’epidemia non sarà superata”. Di ‘maggio. E lui ha detto: “Lo sport arriva a unirsi dove a volte la diplomazia non arriva e sarà un momento per inquadrare la storia“

Durante la sua giovinezza il consigliere ha lavorato in uno stadio Napoli, chiama San PaoloFino all’inizio di novembre ha tenuto una lezione Diego Armando Maradona In onore dell’ex calciatore argentino e idolo della città.

