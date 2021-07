Il suo programma pilota per le donne all’avanguardia nella tecnologia moderna

Oggi la Commissione europea ha lanciato l’iniziativa Women TechEU, un nuovo programma dell’UE che sostiene le startup high-tech gestite da donne e aiuta queste aziende a diventare leader nelle aziende high-tech del futuro.

Questo programma fa parte del nuovo Horizon Innovation Ecosystem Program per Horizon Europe, con un contributo del Consiglio Europeo per l’Innovazione (PSC). I dati mostrano che solo il 15% delle startup innovative sono fondate o co-fondate da donne, mentre solo il 6% ha gruppi aziendali composti da sole donne. Queste aziende gestite da donne raccolgono meno capitale di investimento rispetto alle loro controparti dominate dagli uomini, compresi i soldi per investimenti vitali nella fase iniziale, e gli importi che raccolgono sono generalmente inferiori. In Europa, solo il 5% circa del capitale di rischio va a gruppi misti e solo il 2% a gruppi di sole donne.

L’iniziativa Women TechEU affronta questo divario di genere nell’innovazione sostenendo le ultime startup gestite da donne nelle prime fasi del più alto rischio. Il programma fornirà sostegno finanziario alle startup gestite da donne con sovvenzioni di € 75.000, tutoraggio e supporto di alta qualità attraverso il Women’s Leadership Program. Il PSC Accelerator si rivolge anche alle startup gestite da donne, ma il nuovo programma Women TechEU fornisce supporto in una fase iniziale della formazione aziendale per aumentare il numero di donne che iniziano la propria attività.

Maria Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, ha dichiarato: “Attraverso l’iniziativa Women TechEU, vogliamo aumentare il numero di start-up gestite da donne e creare un ecosistema high-tech europeo con una tecnologia più equa. Noi credono che il sostegno odierno alle donne nell’alta tecnologia aumenterà Aumenta le loro possibilità di successo e stimola un sistema di innovazione europeo completo, attirando più talenti femminili.”

Fino a 50 promettenti startup high-tech degli Stati membri dell’UE e dei paesi associati saranno finanziate nell’ambito del primo invito a presentare proposte pilota per l’iniziativa Women TechEU, che sarà completato il 10 novembre 2021. Maggiori informazioni sono disponibili qui.