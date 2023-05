Paesi economicamente sviluppati – attività economica dinamica in Spagna e Italia nel primo trimestre del 2023, ma ferma in Germania.

In Eurozona (19)Il PIL è aumentato del +0,1% nel 1Qualunque Trimestre 2023 (dopo -0,0%) L’indice del clima economico ESI è leggermente aumentato ad aprile (99,3 dopo 99,2 di marzo). In GermaniaIl PIL è rimasto fermo a 1Qualunque Trimestre 2023 (+0,0% dopo −0,5%). Ad aprile l’IFO Business Climate Survey è migliorata (92,2 dopo 91,0 di marzo) e l’inflazione è diminuita (+7,6% dopo +7,8%). Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 2,9% a marzo. Il PIL aumenta di 1Qualunque Trimestre 2023 In Italia (+0,5% dopo -0,1%) as In Spagna (+0,5% dopo il +0,4%), visto che anche il tasso di disoccupazione è salito al 13,3%, dopo il 12,9% del 4H Trimestre 2022. Inoltre, le vendite al dettaglio sono aumentate a marzo (+0,5% dopo -0,2%), così come l’IPC ad aprile (+3,8% dopo +3,0%). A stato unitoIl PIL è aumentato del +0,3% rispetto all’1Qualunque trimestre 2023 (dopo +0,6%). I consumi delle famiglie sono nuovamente diminuiti a marzo (0,0% dopo -0,1%) e la fiducia delle famiglie è peggiorata ad aprile (101,3 dopo 104,0). Gli ordini di beni durevoli sono aumentati a marzo (+3,2%, dopo il -1,2%). A febbraio i prezzi degli immobili sono aumentati dello 0,1% nelle 20 maggiori città del Paese secondo l’S&P (dopo il -0,4%) e dello 0,5% a livello nazionale secondo l’indice. Agenzia federale per il finanziamento degli alloggi (dopo +0,1%). In GiapponeLa produzione industriale è aumentata a marzo (+0,1% dopo +4,5%), così come il tasso di disoccupazione (2,8% dopo +2,5%). Infine il commercio mondiale nelle materie prime a febbraio (-0,9% dopo il +0,3% di gennaio).