La Ligue 1 è riservata agli abbonati Amazon Prime a un costo aggiuntivo

Come potremo vedere il campionato francese all’inizio dell’anno scolastico? A due settimane dalla ripresa del campionato di calcio francese, Amazon, che si è preso i diritti per sorprendere tutti, questo martedì 13 luglio presenta i dettagli: sarà necessario essere membri di Prime, il servizio fedeltà del colosso dell’e-commerce, così come per sottoscrivere un servizio dedicato, a 12,99 € al mese, cancellabile in qualsiasi momento.

Il “Canale Prime Video League 1” sarà “Nuova casa del torneo”, Commenta Alex Green, responsabile dell’acquisto dei diritti sportivi su Amazon in Europa. È possibile accedere a questo servizio tramite la piattaforma video Amazon Prime Video. e parti a 1lui è Agosto, in occasione della Coppa dei Campioni, in programma a Tel Aviv tra Paris Saint-Germain e Lille. Questa partita è accessibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati Prime.

Pertanto, l’accesso alle partite costerà € 12,99 al mese oltre a Prime, che è di € 49 all’anno o € 5,99 al mese. Questo pacchetto dà soprattutto diritto alla consegna espressa dei pacchi acquistati su Amazon.fr, ma anche di film, serie, spettacoli su Prime Video, musica su Amazon Music, videogiochi, ecc.

Per Amazon, il nuovo protagonista dello sport in Francia, il tempo stringeva. Inoltre, dal 24 luglio, data della ripresa della Ligue 2, le otto partite settimanali di questo torneo saranno visibili prima per dieci settimane sul sito e sull’applicazione Il gruppo, Nell’ambito di una partnership che prevede anche la messa in onda, sul canale tv del quotidiano, del complesso del sabato sera, tutto l’anno.

La costituzione di un team di scrittori

“Abbiamo ancora molto da fare” Il signor Green ammette. In apertura, Amazon sta costruendo i suoi team di editori, fotografi e tecnici, che includeranno “centinaia” Persone. Jeff Bezos ha già annunciato quattro numeri in onda, principalmente dal canale Mediapro Téléfoot: Thibault Le Rol, ex BeIN Sports che ha seguito il Roland-Garros per Amazon, e Marina Lorenzo, ex canali Mediapro e Canal+, saranno i loro presentatori. Gli ex alunni di beIN Sports e Téléfoot Smail Bouabdellah e Julien Brun – che hanno anche ricevuto un premio TF1 per i Campionati Europei – saranno i commentatori. per «esperti» Sarà annunciato in seguito. Il programma personalizzato del plateau della Ligue 1 sarà disponibile per tutti gli abbonati Prime e andrà in onda la domenica alle 19:00, prima della partita principale di domenica sera, alle 20:45.

