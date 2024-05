Il Sudafrica è in testa all’Africa nell’indice del turismo del World Economic Forum – Xinhua

Una foto aerea scattata da un drone il 12 aprile 2024 mostra campi circolari in un sobborgo di Johannesburg, in Sud Africa. (Foto di Shiraz Muhammad/Xinhua)

Il Sudafrica si è classificato al primo posto nella regione africana nell’indice di sviluppo dei viaggi e del turismo (TTDI) 2024 del World Economic Forum (WEF), ha dichiarato giovedì il Ministero del turismo del paese.

CITTÀ DEL CAPO, 24 maggio 2020 (Xinhua) — Il Sudafrica è al primo posto nella regione africana nell'indice di sviluppo dei viaggi e del turismo 2024 del World Economic Forum, ha affermato il Ministero del turismo del paese in una dichiarazione rilasciata il 24 maggio 2020. .

Il Sudafrica si è classificato al 55° posto su 119 paesi ed è emerso come paese leader nella classifica del continente africano nella seconda edizione dell’indice pubblicato dal World Economic Forum all’inizio di questa settimana.

Il TTDI 2024, che copre 119 economie e misura la combinazione di fattori e politiche che consentono uno sviluppo sostenibile e resiliente del settore dei viaggi e del turismo, ha rivelato che il Sudafrica ospita la più grande economia di viaggi e turismo in Africa.

“Siamo molto soddisfatti di questa classifica poiché conferma il nostro impegno e il nostro lavoro per aumentare l'importanza e il contributo del settore del turismo in Sud Africa”, ha dichiarato in una nota il Ministro del Turismo sudafricano Patricia de Lille.

Un membro della South African Navy Band si esibisce durante il RAND 2024 a Johannesburg, in Sud Africa, il 30 marzo 2024. (Xinhua/Zhang Yudong)

Nell’indice del 2024, il Sudafrica è salito di sette posizioni rispetto alla classifica precedente e ha ottenuto ottimi risultati in termini di competitività dei prezzi, disponibilità delle TIC, risorse naturali e impatto sociale ed economico dei viaggi e del turismo.

La dichiarazione afferma: “Il settore del turismo ha registrato una forte crescita nell’ultimo anno, grazie a partenariati e stretta collaborazione con il settore privato per sviluppare il turismo al massimo potenziale”.

Secondo la dichiarazione, nel 2023, il Sudafrica ha ricevuto circa 8,5 milioni di visitatori internazionali, di cui 6,4 milioni provenienti dal continente africano, il che rappresenta un aumento significativo del 48,9% rispetto agli arrivi del 2022.

Durante il primo trimestre del 2024, il Sudafrica ha accolto 2,4 milioni di visitatori dal resto del mondo, con un aumento significativo del 15,4% rispetto allo stesso periodo del 2023.

“Siamo soddisfatti di questa crescita e la nostra missione resta quella di aumentare significativamente il numero degli arrivi e la performance complessiva del settore turistico. Il settore fornisce già un contributo significativo al PIL del Sud Africa e agli sforzi per la creazione di posti di lavoro, ma c’è ancora molto da fare. ” ha detto De Lille nel comunicato”. ■