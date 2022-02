Il servizio di animazione Crunchyroll è ora disponibile su Nintendo Switch

Rotolo croccante – Il servizio in abbonamento per spettacoli e film di anime è ora disponibile su Nintendo Switch.

Il servizio può essere scaricato subito sull’eShop e include più di 1.000 titoli in diverse lingue. L’abbonamento premium del servizio non consente pubblicità, nuovi episodi aggiunti dopo solo un’ora dal Giappone e visualizzazione offline.

Crunchyroll consiglia di utilizzare una scheda microSD durante il download di anime per lo streaming offline, poiché i file sono piuttosto grandi. Gli utenti possono anche provare l’abbonamento premium gratuitamente per 14 giorni, altrimenti l’abbonamento più costoso costa £ 7,99 (£ 79,99 per un anno), mentre la versione più economica costa £ 6,50 al mese senza visualizzazione offline.

Il servizio di streaming di animazione era disponibile anche su Wii U, Anche se l’eShop per questa console, insieme al sistema 3DS, smetterà presto di fare acquisti. Tutti i contenuti esclusivi per queste piattaforme andranno ora persi.

l’anno scorso Shenmue L’anime Crunchyroll è stato annunciatoLa serie ha iniziato la sua serie all’inizio di questo mese il 5 febbraio.

Così si unisce a Crunchyroll Youtubee Contrazione e Pokemon Una TV in servizio in Europa, cinque anni dopo il lancio di Nintendo Switch.

in altro nintendo Nelle notizie, l’organizzazione per la conservazione dei videogiochi ha affermato che la società ha bisogno di ripensare il suo approccio, insieme ad altri membri dell’ESA, al fine di Come è consentito provare i vecchi giochi.

“In qualità di membro a pagamento della Entertainment Software Association (ESA), Nintendo finanzia attivamente le lobby che impediscono anche alle biblioteche di fornire l’accesso legale a questi giochi”, Fondazione per la storia dei videogiochi.

“Non fornire l’accesso commerciale è comprensibile, ma impedire l’azione istituzionale per mantenere questi titoli in cima a quello è effettivamente devastante per il record dei videogiochi”.

Resta da vedere come risponderà Nintendo.

in un altro luogo, Square Enix lo ha confermato Final Fantasy 6 Pixel Remastered Includerà una corretta tecnica suplex.