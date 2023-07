Il rapporto afferma che gli utenti Pixel 6 e Pixel 7 possono disabilitare la rete 5G per godere di una durata della batteria molto migliore

Quanti utenti di smartphone sono davvero contenti della durata della batteria? Tra i telefoni di punta più popolari in mostra in tutto il mondo, gli utenti di iPhone 14 Pro Max e Samsung Galaxy S23 Ultra si sentiranno probabilmente più o meno soddisfatti. Alcuni dispositivi di nicchia, come il Moto G Power, non sono telefoni di punta. Ookla, la società dietro l’app Speedtest.net, ha recentemente esaminato la situazione ed è giunta ad alcune conclusioni sul consumo della batteria dello smartphone.

Ookla afferma che i telefoni connessi alle reti 5G in genere esauriscono la carica della batteria prima di quelli che utilizzano ancora solo 4G LTE. Bene, questo ha senso. Ookla ha scritto nel suo recente post sul blog che “gli utenti di smartphone che accedono alle reti 5G sperimentano un consumo della batteria maggiore rispetto a quelli che utilizzano 4G LTE, tra il 6% e l’11%, a seconda del sistema su chip (SoC) nel proprio dispositivo”.

Lo Snapdragon 8 Gen 2 è il chipset di punta più efficiente secondo Ookla



Se sei un utente Android, il chipset Snapdragon 8 Gen 2, utilizzato nel Galaxy S23 Ultra, è il SoC più efficiente con il minor consumo di batteria in base ai test Ookla. Il chip ha un consumo della batteria del 31% per gli utenti su 5G e del 25% per gli utenti su 4G LTE. Ookla osserva che non sembra esserci alcun miglioramento nel consumo della batteria tra le reti 4G e 5G nel tempo, ma che il chipset di punta sta migliorando. Ad esempio, Ookla riferisce che MediaTek Dimensity 9200 ha un consumo della batteria del 34% su una connessione 5G rispetto a un consumo del 45% con la generazione precedente Dimensity 9000.

Ookla afferma che gli utenti di smartphone che desiderano prolungare la durata della batteria disattivando il 5G sui propri telefoni e utilizzando solo una connessione 4G possono ottenere la stessa durata della batteria aggiornando a un modello 5G più recente. Riferendosi di nuovo allo Snapdragon 8 Gen 2, Ookla afferma che il consumo della batteria 5G con questo SoC è del 32% rispetto al 31% dello Snapdragon 8 Gen 1 su 4G LTE.

Il punto è che, con gli ultimi telefoni di punta 5G, puoi ottenere la stessa durata della batteria che otterresti disattivando il 5G dal tuo vecchio driver quotidiano ed eseguendolo su 4G. E con il modello più recente, puoi effettivamente sperimentare velocità 5G.

Perché gli utenti di Pixel 6 e Pixel 7 dovrebbero disabilitare il 5G e come farlo



Se possiedi un Pixel 6, guarda lo schema incluso in questo articolo. Nota come c’è un’enorme differenza tra l’utilizzo di 4G e 5G con un chip Tensor di prima generazione. Questo SoC aveva un consumo della batteria del 40% su 5G e del 29% su 4G. Gli utenti di Pixel 6 possono risparmiare la durata della batteria disabilitando la rete 5G. Tensor 2 sulla linea Pixel 7 ha migliorato solo leggermente i numeri con un consumo del 28% su 4G e del 39% su 5G. In ogni caso, puoi goderti di più la tua serie Pixel 6 o 7 con il 5G disattivato.

Per disabilitare il 5G sulla serie Pixel 6, apri Dialer e tocca *#*#4636#*#*. Vedrai una pagina chiamata Test. Tocca Info telefono e seleziona la rete che desideri utilizzare. Sulla base di prove aneddotiche, questa operazione aumenterà la durata della batteria.

Dai un’altra occhiata al grafico e vedrai che i chip Tensor sono i SoC più inefficienti in base all’aumento del consumo della batteria tra l’utilizzo su reti 4G e 5G. Segue Tensor 2, legato a Dimensity 9000.

Vi abbiamo detto proprio l’altro giorno che Google prevede di offrire il suo primo chipset completamente personalizzabile per i telefoni Pixel entro il 2025 e il divario tra il consumo della batteria 4G e 5G probabilmente si ridurrà per allora. Oppure, dato che ora stiamo solo pensando fuori dagli schemi, Google potrebbe aumentare le dimensioni delle batterie utilizzate nei suoi telefoni Pixel di più dei minuscoli aumenti di capacità che si sono vociferati di recente per Pixel 8 e Pixel 8 Pro. E mentre Google sta aumentando le dimensioni delle batterie Pixel, potresti anche voler gestire la velocità di ricarica attualmente lenta.