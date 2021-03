Il ragazzo stava girando decine di migliaia di maniglie al mese. Qual’era il risultato?

Lui stesso non era molto ottimista riguardo al suo corpo, ma alla fine del mese decine di migliaia lo hanno firmato. E la testimonianza di ciò è stata davvero notevole.

L’inferno inizia dalle spalle

Gli avambracci sono un classico esercizio che un uomo dovrebbe essere in grado di gestire almeno 50 in buona forma, d’altra parte, non è uno sport di ginnastica facile. Il corridore olimpico Nick Symonds, ad esempio, che si è rotto dopo la chiamata per fare 300 manopole al giorno, potrebbe dire la stessa cosa. Ma lo youtuber Stan Browney ama i nerd e le sfide, quindi questa missione mortale può letteralmente iniziare. Un milione di suoi fan stavano aspettando il peggio su Youtube, ma hanno avuto un aspetto molto decente.

Estremo sollievo

Stan Brownie non aveva nemmeno cominciato a tirarlo su sul divano. In realtà ha praticato qualcosa e apparteneva a personalità del fitness ben note nel mondo. Tuttavia, oltre 300 manopole erano una grande sfida per il suo corpo. I primi giorni furono pieni di dolore. Il settimo giorno della sfida, si è lamentato: “È orribile”. Soffriva di stanchezza e febbre muscolare e il suo corpo non aveva il tempo di rigenerarsi. Ma non si è fermato, anche se molti altri lo faranno. “E ‘pericoloso. E’ anche pazzo e sicuramente non per tutti, ma sto iniziando a sentire come se dovessi rinunciare”, ha detto a metà mese. Il suo corpo iniziò lentamente ad abituarsi alla gravidanza. Tre settimane dopo, è riuscito a girarne un centinaio in 12 minuti, che è davvero un tempo record.

Non era così povero

Diede. Ha realizzato decine di migliaia di maniglie in un mese. E sopravvissuto. Anche questa è una performance impressionante. Ma cosa è successo al suo corpo? Degli 80 chilogrammi che pesava, ha perso 79 libbre in un mese. Quindi è dimostrato che l’avambraccio non è sicuramente la soluzione per aumentare o perdere peso. Tuttavia, un giorno è diventato fanciullesco. Il suo petto è cresciuto da 110 cm a 113 cm. Potrebbe non essere un aumento vertiginoso, ma chiunque sappia quanto sia difficile guadagnare qualche centimetro di muscoli dovrebbe mettere un cappello in cima alle proprie prestazioni.