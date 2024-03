Il primo ministro giapponese Fumio Kishida interrogato dai legislatori sui “ballerini Go-Go” durante una riunione del partito: rapporto

A settembre Fumio Kishida ha aumentato a cinque il numero delle donne nel suo gabinetto (archivio)

Tokyo, Giappone:

Mercoledì il primo ministro giapponese Fumio Kishida è stato interrogato dai legislatori durante un raduno di membri del partito al governo in cui si diceva che ai ballerini poco vestiti fosse stato chiesto di usare la bocca per ricevere mance in contanti.

I filmati trapelati dell'evento, organizzato da un ramo regionale del Partito Liberal Democratico a novembre, mostravano donne apparentemente in costume da bagno che ballavano e sedevano sulle ginocchia dei partecipanti.

Secondo quanto riportato dai media, le donne appartenevano a un gruppo chiamato “Glamour Dancers” e sono state costrette a usare la bocca per ricevere banconote pendenti da quelle dei partecipanti.

Uno degli organizzatori, Tetsuya Kawabata, ha poi cercato di difendere l'evento affermando che la presenza dei “ballerini di go” aveva lo scopo di garantire la “diversità”.

“Abbiamo invitato i ballerini dopo aver studiato da diversi punti di vista, incluso se fosse coerente con il tema della diversità”, ha detto Kawabata, vicepresidente dell'ala giovanile locale del LDP, ad ANN Radio.

“Ma l'eccitazione che ne è seguita, soprattutto alla fine dell'incontro sociale, ha superato le mie aspettative”, ha detto Kawabata ai media. In seguito, secondo quanto riferito, si sarebbe dimesso dal partito.

Lunedì l'ala giovanile nazionale del LDP si è scusata e ha detto che due membri del parlamento presenti all'evento si dimetteranno dalle loro posizioni nell'ufficio giovanile, ma rimarranno membri del partito e legislatori.

Questo è motivo di imbarazzo per il Partito Liberal Democratico – che ha governato quasi ininterrottamente per decenni – poiché cerca di portare più donne nel mondo della politica dominato dagli uomini.

A settembre, Kishida ha aumentato a cinque il numero delle donne nel suo gabinetto composto da 20 membri, un record congiunto per il Giappone.

Kishida, che è stato interrogato mercoledì dai parlamentari dell'opposizione sullo scandalo, ha affermato che l'evento “non è coerente con l'obiettivo della diversità del governo”.

I media locali hanno citato le sue parole: “Ciò che il mio governo cerca è una società inclusiva in cui tutte le persone sentano il significato della vita rispettando la loro dignità e diversità”.

Gli indici di approvazione del suo governo hanno raggiunto i livelli peggiori da quando il Partito Liberal Democratico è tornato al potere nel 2012, con gli elettori irritati dall’inflazione e da una serie di altri scandali, in particolare quelli legati alle tangenti derivanti da eventi di raccolta fondi.

Kishida, in carica dall’ottobre 2021, dovrà affrontare una dura battaglia interna per le elezioni della leadership del LDP alla fine del 2024 prima delle elezioni nazionali previste per il 2025.

