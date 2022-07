Il presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa si dimette

Il presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, si è dimesso giovedì dopo mesi di proteste di massa nella nazione insulare.

Rajapaksa, che avrebbe dovuto dimettersi mercoledì, era fuggito dal Paese prima alle Maldive e poi a Singapore, dove ha inviato la sua lettera di dimissioni all’oratore del parlamento.

Secondo la BBC, il portavoce completerà le procedure legali e annuncerà formalmente le sue dimissioni venerdì.

Il signor Rajapaksa è fuggito dal paese prima di dimettersi, adducendo il timore che potesse essere arrestato.

Non ha chiesto asilo e non gli è stato concesso alcun diritto di asilo. La BBC ha citato quanto affermato dal ministero degli Esteri di Singapore quando ha confermato l’arrivo del presidente.

I filmati della BBC da Colombo, la capitale del paese, hanno mostrato i manifestanti che celebravano le dimissioni di Rajapaksa.

Il primo ministro dello Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, che mercoledì è stato nominato presidente ad interim, ora presterà giuramento come presidente ad interim.

Il signor Wickremesinghe mercoledì ha dichiarato lo stato di emergenza a livello nazionale e ha imposto il coprifuoco in alcune parti del paese.

Il primo ministro ha anche detto che lascerà l’incarico quando verrà formato un nuovo governo. Nessuna data è stata fissata per le sue dimissioni.

I legislatori affermano che eleggeranno un nuovo presidente entro il 20 luglio.

I 22 milioni di persone dello Sri Lanka sono in terribili turbolenze finanziarie con gravi carenze di carburante, medicine, cibo e altre necessità a causa dell’inflazione record e del deprezzamento della valuta nel paese. La grave carenza di valuta estera ha portato a un arresto delle importazioni.

La grave carenza di carburante ha paralizzato i sistemi di trasporto del paese e ha impedito ai bambini di andare a scuola, tra gli altri.

La crisi economica e le stesse proteste hanno portato Basil Rajapaksa, fratello del presidente uscente dello Sri Lanka ed ex ministro delle finanze del Paese, a dimettersi dal parlamento a giugno e al fratello maggiore Mahinda Rajapaksa, da primo ministro, a maggio.

Leggi anche: Il presidente dello Sri Lanka lascia il Paese tra le proteste di massa

Lo Sri Lanka è sull’orlo del fallimento e ha sospeso il rimborso dei suoi prestiti esteri con riserve estere quasi vuote. Ad aprile ha annunciato la sospensione del rimborso dei prestiti esteri a causa della carenza di valuta estera.

Il suo debito estero totale è di 51 miliardi di dollari. Con questo in mente, dovrebbe restituire $ 28 miliardi entro la fine del 2027.

L’inflazione complessiva dello Sri Lanka ha raggiunto il 54,6% il mese scorso e la banca centrale ha avvertito che potrebbe salire al 70% nei prossimi mesi poiché il paese fa affidamento sugli aiuti dell’India e di altri paesi.

Leader di partito in discussione con Fondo Monetario Internazionale (FMI) per risparmiare tre miliardi di dollari. Il governo deve aumentare i tassi di interesse e le tasse come condizione del prestito.

Tuttavia, la Banca Mondiale ha accettato di concedere al Paese finanziariamente colpito un prestito di 600 milioni di dollari.

Kyamaka Okafor è un reporter per il Premium Times in collaborazione con Segnala al mondoche mette in contatto le redazioni locali con giornalisti emergenti di talento per riferire su questioni non trattate in tutto il mondo.