Il partito Fratelli d’Italia non metterà a repentaglio l’accesso al piano di ripresa dell’Unione Europea, afferma Crosetto Di Reuters

MILANO (Reuters) – Il partito di estrema destra Fratelli d’Italia, in testa ai sondaggi in vista delle elezioni del prossimo mese, non metterà a repentaglio l’accesso dell’Italia al pacchetto di stimolo finanziato dall’Unione Europea, ha affermato venerdì Guido Crosetto, fondatore del partito.

Le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi il mese scorso hanno aperto la strada a elezioni anticipate il 25 settembre, con sondaggi che suggeriscono che l’alleanza conservatrice guidata dalla Fratellanza in Italia è in una buona posizione per ottenere una maggioranza parlamentare.

“Non credo che un partito di centrodestra si sognerebbe di rinunciare a investire per cinque anni una cifra che rappresenta il 2% del Pil annuo”, ha detto Guido Crosetto in un’intervista al quotidiano La Repubblica, aggiungendo di esprimere la sua personale opinione e non ha parlato come rappresentante del partito.

Il partito non ha un parere “euroscettico”, ha aggiunto, qualificando le proprie astensioni durante le votazioni per l’approvazione del piano di ripresa e del Fondo nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), sia al Parlamento italiano che al Parlamento europeo, di “eccessiva preoccupazione” per i vari obiettivi.

L’Italia ha diritto a ricevere oltre 200 miliardi di euro in prestiti a basso costo e sovvenzioni dal fondo creato per aiutare i 27 paesi dell’Unione a riprendersi dalla pandemia di COVID-19.

Il governo uscente ha finora assicurato quasi 67 miliardi di euro in fondi dell’UE, ma Roma ora deve concludere 55 nuovi accordi nella seconda metà del 2022 per assicurarsi altri 19 miliardi di euro quest’anno.

Sebbene all’interno del partito ci siano funzionari competenti, anche se non ancora molto conosciuti, Fratelli d’Italia potrebbe anche reclutare “tecnocrati competenti” dall’esterno del partito, ritiene Guido Crosetto, interrogato sulla capacità del partito di fornire la politica i leader necessari per governare il paese.

(Report Federico Maccioni, versione francese Augustin Turpin, a cura di Kate Entringer)