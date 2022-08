Fi’lia, il ristorante italiano con influenze mediterranee al Pullman Paris Montparnasse

Di Laurent P. Pubblicato il 2 agosto 2022 alle 16:50

Avviso agli amanti della gastronomia italiana! Dirigetevi verso Fi’lia, un ristorante nel 14° arrondissement, situato al primo piano del Pullman Paris Montparnasse, che vi offre un menu che profuma di dolce vita, ma con un tocco mediterraneo in più. Una grande proposta culinaria da scoprire ora!

Un indirizzo che, come le sue sorelle, propone una cucina semplice, a base di prodotti freschi,”e una carta che racconta una storia vera, quella delle donne attraverso le generazioni“. Una volta aperte le porte del ristorante, ci si immerge in un’atmosfera che unisce Anni ’30 e Art Déco, caldo e amichevole. La sua cucina a vista aggiunge un po’ più di immersione, offrendo reale show cooking intossicante.

Dal lato del menu, questo è firmato dall’executive chef del gruppo Ennismore Sara Akel e lo chef del ristorante, Alfredo Bellisarioe propone quindi una cucina italiana con un pizzico di influenza mediterranea attraverso un menù in tre varianti: il nonna (la nonna) e i suoi sapori tradizionali italiani, la mamma (la madre) e i suoi classici rivisitati, e infine il figlia (la ragazza) e le sue ricette contemporanee.

Sul piatto, che aspetto ha? Piatti iconici, con prodotti meticolosamente ricercati in Francia e in Italia, come i suoi focaccia con origano, burrataantipasti come arancini allo zafferano e le sue varie carpaccio. In quanto ai piatti, soccombiamo ovviamente alla pasta: pasta alla parmiggiana, risotto allo zafferano, carbonara e tartufo, quasi puttanesca, gnocchi e caviale… Qualcosa per sorprendere buongustai e golosi.

Gli amanti della carne e del pesce non sono da meno, dato che la casa propone anche dei bei piatti, come la sua orata alla griglia o la sua milanese di vitello. E per dessert, “Fi’liamisù” e il suo biscotto savoiardi casa, il panna cotta o anche il Pavlova dovrebbe deliziare i più golosi.

Un indirizzo bellissimo, quindi, da scoprire senza moderazione!