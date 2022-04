Cinque destinazioni per un lungo weekend di sole in Europa

Le giornate di sole sono finalmente tornate e la voglia di evasione le accompagna. Italia, Portogallo, Spagna… Mete per staccare da tutto per un weekend di sole a poche ore da Parigi. È nelle città e nelle isole europee più ambite di questi paesi che gli hotel di lusso accolgono i loro clienti in ambienti idilliaci con vista sul mare, spiagge private, tetti verdi e ristoranti stellati. Buoni posti relax in coppia o con gli amici. L’opportunità, inoltre, di scoprire o (ri)scoprire Roma, Barcellona, ​​Lisbona, Maiorca o anche Amalfi, attraverso le loro diverse culture e paesaggi. Rubrica di cinque hotel esotici dove riporre le valigie per un weekend.

Il Four Season Hotel Ritz Lisbona

Considerato l’indirizzo più emblematico della capitale portoghese, il Four Season Hotel Ritz Lisbon offre ai suoi ospiti un’esperienza unica in un ambiente idilliaco. Pur mantenendo la sua atmosfera vintage degli anni ’50, l’hotel è stato in grado di modernizzarsi con mobili di design e contemporanei. Per il comfort degli ospiti, l’hotel offre camere all’avanguardia con terrazze accoglienti, perfette per godersi la vista di Lisbona. Novità dell’anno scorso, una piscina esterna riscaldata. Immersa in un’oasi di verde, questa nuova piscina invita gli ospiti a rilassarsi godendo di una vista mozzafiato sulle cime degli alberi del Parc Eduardo VII. Un piccolo extra, è dotato di un sistema di distribuzione di musica subacquea, per un’esperienza unica e lussuosa.

Four Season Hotel Ritz Lisbona, R. Rodrigo da Fonseca 88, 1099-039 Lisboa, Portogallo. www.fourseasons.com

Il Majestic Hotel & Spa Barcellona

Dirigiti verso la capitale catalana e dirigiti al Majestic Hotel & Spa Barcelona. Vero e proprio simbolo dell’eccellenza alberghiera, questa struttura neoclassica si trova nel cuore del famoso Passeig de Gracia, un ambiente senza tempo vicino agli edifici di Gaudì. Per il benessere dei suoi clienti, l’hotel offre nella sua spa, un hammam, una sauna e una vasta gamma di trattamenti. La sera, gli ospiti possono godersi una serata al piano bar, Bar Del Majestic o un cocktail sul tetto della Dolce Vitae, con vista su Barcellona. Inoltre, l’hotel ospita una collezione d’arte unica composta da oltre 1.000 opere, inclusi dipinti e sculture, l’opportunità di saperne di più sull’arte spagnola. L’hotel offre anche l’esperienza “Made in Barcelona”, un’opportunità di quattro ore per scoprire alcuni dei luoghi segreti della città, come laboratori e negozi di designer catalani, ma anche il Palazzo Mercader…

Majestic Hotel & Spa Barcellona, ​​​​Paseo de Gracia 68 – 70, 08007 Barcellona – Spagna. www.hotelmajestic.es

Hotel Santa Caterina Amalfi

Situata sulla corniche di Amalfi, questa Villa Liberty dei primi del 19e century accoglie i suoi clienti in un universo colorato e vegetale, pur mantenendo il suo spirito da “family hotel”. In termini di decorazione, sono in primo piano i colori vivaci, le ceramiche floreali e i tessuti luccicanti. Circondata da alberi da frutto come aranci e bouganville, questa villa è il luogo ideale per un weekend rilassante lontano dalla vita di città. Con la sua spiaggia privata e la piscina di acqua di mare, l’hotel offre ai suoi clienti servizi di alto livello. Per una pausa gourmet, recatevi al ristorante stellato Glicine o al ristorante sulla spiaggia Al Mare.

Hotel Santa Caterina, Via Mauro Comite, 9, 84011 Amalfi SA, Italia. www.hotelsantacaterina.it

MIM Maiorca

È nelle Isole Baleari, in Spagna, che si è stabilito l’hotel a quattro stelle MIM Mallorca. Questa struttura, riservata agli adulti, si trova sulla costa orientale dell’isola di Maiorca, in riva al mare e nel cuore del villaggio di pescatori di S’Illot / Sa Coma, e promette un soggiorno rilassante e raffinato. Nel programma? Un momento di relax alla MIM Spa con sauna e hammam, una passeggiata lungo la spiaggia di sabbia bianca, una pausa di gusto in un ristorante chic, e un momento di condivisione sul suo tetto, lo SKY Bar, con vista sul Mediterraneo. Sia moderno che minimalista, l’architettura e la decorazione si adattano perfettamente all’ambiente locale. Un luogo caldo ideale per isolarsi dalla vita parigina per un fine settimana per due.

Hotel MIM Mallorca, Carrer Gregal, 22, 07687 S’Illot, Illes Balears, Spagna. www.mimhotels.com

Mamma Rifugio Roma

Dirigiti verso la cosiddetta città eterna per scoprire il primo indirizzo italiano del gruppo Mama Shelter. Immerso nel quartiere Prati, a pochi passi dal Vaticano, l’hotel cinque stelle accoglie i suoi clienti in un universo colorato, sempre nello spirito del gruppo. Colonne, marmi o anche mosaici antichi, l’hotel mostra codici dell’architettura 100% italiana con un leggero tocco di colori vivaci. Sul lato della camera da letto, i clienti scoprono stanze comode e comunicanti. Dopo una lunga giornata trascorsa a visitare Roma, gli ospiti possono riposarsi e rinfrescarsi nella spa, con piscina e hammam, o godersi uno spritz al Summer Garden. Il Mama Shelter Roma è un vero e proprio luogo di sobrietà Italian chic, ideale per vivere un weekend 100% Dolce Vita.

Mama Shelter Roma, Via Luigi Rizzo, 20, 00136 Roma RM, Italia. www.mamashelter.com