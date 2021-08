EM 2021, stampa sull’Italia: “Cantate, baciatevi. Il cielo di Monaco è azzurro”

IN Stampa su Italia “Ora l’Italia inizia davvero a sognare in grande”

Ti semifinalisti euforici hanno cantato la loro canzone di squadra “Un’estate italiana” nel cuore della notte. L’impressionante partita 2: 1 (2: 1) dei quarti di finale tra due grandi favoriti ha rafforzato la fiducia degli italiani nelle proprie forze e nel loro primo titolo in un decennio e mezzo. 32 partite di imbattibilità, cinque vittorie in cinque partite di Campionato Europeo e ora il test di maturità EM superato a pieni voti contro la generazione d’oro del Belgio: chi dovrebbe battere questi Azzurri?

“Non abbiamo ancora realizzato nulla, dobbiamo ancora fare di più. Possiamo fare grandi cose”, ha detto Lorenzo Insigne. Con il gol dei suoi sogni, l’attaccante dell’SSC Napoli si è assicurato uno dei momenti clou offensivi dell’arena di Monaco, che è stata l’ultima partita del torneo. In vista della preparazione per la semifinale in vetta alla classifica contro la Spagna di martedì nel sito cult londinese di Wembley, il tecnico Roberto Mancini ha lasciato che i suoi campioni facessero un respiro profondo sabato senza allenarsi.

leggi anche

“Non ho mai giocato con un sorriso come questo”, ha detto Insigne. “È come giocare con gli amici durante la settimana. Ci permette di giocare il nostro miglior calcio. E questo rende felice l’Italia, come dimostrano le rassegne stampa.

“Italia, sei fantastica, fantastica, fantastica”

“La Gazzetta dello Sport”: “Olé Italia. Batti il ​​Belgio, siamo tornati tra i grandi del calcio. Battaglia a Monaco, azzurri enormi. Magia di Barella e Insigne, super Gigio, mostruoso Chiellini, resa di Lukaku. Italia, sei fantastica, fantastica, fantastica”.

L’Italia festeggia la vittoria contro il Belgio e l’accesso alle semifinali dell’Europeo Fonte: dpa / Matthias Schrader

“Corriere dello Sport”: “Dimmi che è vero! Una fantastica Italia a Monaco: Belgio sconfitto, siamo in semifinale. Italia da sogno. Canta, bacia. Il cielo sopra Monaco è azzurro. Adesso l’Italia comincia davvero a sognare in grande. Il titolo non è più un miraggio. La Roja trema: ora arriva l’Italia”.

“Tuttosport”: “Belgio battuto, l’Italia è in semifinale contro la Spagna. Che bello essere italiani! Porte de Barella, Insignia magic: andiamo a Londra! Super Donnarumma. Chiellini, un diavolo tra i diavoli”.